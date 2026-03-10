Граждан Азербайджана возвращают с Ближнего Востока

В связи с последними событиями на Ближнем Востоке выполняется очередной вывозной рейс из города Маската (Султанат Оман) в Баку для обеспечения возвращения на родину граждан Азербайджана, остающихся в регионе, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines.

«Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании AZAL, выполняющий рейс по маршруту Маскат – Баку, приземлится в Международном аэропорту Гейдар Алиев в ближайшие часы. Благодаря этому рейсу планируется обеспечить безопасное возвращение на родину около 200 граждан Азербайджана», – заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время AZAL, как национальный авиаперевозчик Азербайджана, обеспечивает безопасное и плановое выполнение рейсов в соответствии с процедурами, установленными соответствующими органами.