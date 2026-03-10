USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Граждан Азербайджана возвращают с Ближнего Востока

10:32 923

В связи с последними событиями на Ближнем Востоке выполняется очередной вывозной рейс из города Маската (Султанат Оман) в Баку для обеспечения возвращения на родину граждан Азербайджана, остающихся в регионе, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines.

«Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании AZAL, выполняющий рейс по маршруту Маскат – Баку, приземлится в Международном аэропорту Гейдар Алиев в ближайшие часы. Благодаря этому рейсу планируется обеспечить безопасное возвращение на родину около 200 граждан Азербайджана», – заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время AZAL, как национальный авиаперевозчик Азербайджана, обеспечивает безопасное и плановое выполнение рейсов в соответствии с процедурами, установленными соответствующими органами.

Нефть подскочила. Нефть отскочила
Нефть подскочила. Нефть отскочила что происходит?; все еще актуально
03:48 7353
Израиль ударил по ядерным лабораториям в Тегеране
Израиль ударил по ядерным лабораториям в Тегеране
11:51 176
МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Эмиратов
МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Эмиратов фото
11:43 334
Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы»
Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы» все еще актуально
03:26 8107
НАТО разместила Patriot в турецкой Малатье
НАТО разместила Patriot в турецкой Малатье
11:28 422
Если не пойдет на уступки: Трамп готов поддержать убийство Моджтабы Хаменеи
Если не пойдет на уступки: Трамп готов поддержать убийство Моджтабы Хаменеи
11:03 1008
Иран грозит: «Ни литра нефти» не вывезут из региона. Трамп в ответ: «Смерть, огонь и ярость обрушатся на Иран»
Иран грозит: «Ни литра нефти» не вывезут из региона. Трамп в ответ: «Смерть, огонь и ярость обрушатся на Иран»
08:46 3189
Граждан Азербайджана возвращают с Ближнего Востока
Граждан Азербайджана возвращают с Ближнего Востока
10:32 924
Азербайджанская нефть уже выше $100
Азербайджанская нефть уже выше $100
10:18 1056
Иранские прокси атаковали консульство Эмиратов в Иракском Курдистане
Иранские прокси атаковали консульство Эмиратов в Иракском Курдистане
10:16 815
Трамп о войне: «Это скоро будет закончено»
Трамп о войне: «Это скоро будет закончено»
09:14 2213

