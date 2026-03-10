USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

$5,6 млрд за два дня войны с Ираном

10:38 869

В первые два дня военной операции против Ирана Пентагон израсходовал боеприпасов на $5,6 млрд, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Издание отмечает, что эта сумма «подчеркивает тревогу» представителей Конгресса по поводу скорости «истощения запасов вооружений».

Источники WP утверждают, что администрация Трампа в ближайшие дни направит Конгрессу дополнительный запрос на оборонный бюджет, «потенциально на десятки миллиардов долларов», для поддержки военной кампании. В официальном комментарии для издания пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что у Минобороны есть «все необходимое для выполнения любой миссии в любое время и в любом месте по выбору президента».

При этом WP отмечает, что на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет заявил об отказе использования в Иране высокоточных боеприпасов, вместо которых войска будут применять «более распространенные бомбы с лазерным наведением». Такие изменения только подчеркивают, «насколько дорогостоящими были удары в первые дни военной операции», добавляют источники издания. Официальной информации о том, сколько и какие виды боеприпасов были израсходованы в первые дни войны, пока не обнародовано.

Тем временем Пентагон начал перебрасывать на Ближний Восток запасы вооружений из других частей мира, включая Индо-Тихоокеанский регион, например, часть системы противоракетной обороны THAAD из Южной Кореи. Источники WP заявляют, что такие меры «предприняты не из-за нехватки вооружений на Ближнем Востоке, а скорее в качестве меры предосторожности на случай, если Иран резко увеличит частоту ответных атак».

Нефть подскочила. Нефть отскочила
Нефть подскочила. Нефть отскочила что происходит?; все еще актуально
03:48 7353
Израиль ударил по ядерным лабораториям в Тегеране
Израиль ударил по ядерным лабораториям в Тегеране
11:51 179
МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Эмиратов
МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Эмиратов фото
11:43 335
Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы»
Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы» все еще актуально
03:26 8108
НАТО разместила Patriot в турецкой Малатье
НАТО разместила Patriot в турецкой Малатье
11:28 422
Если не пойдет на уступки: Трамп готов поддержать убийство Моджтабы Хаменеи
Если не пойдет на уступки: Трамп готов поддержать убийство Моджтабы Хаменеи
11:03 1010
Иран грозит: «Ни литра нефти» не вывезут из региона. Трамп в ответ: «Смерть, огонь и ярость обрушатся на Иран»
Иран грозит: «Ни литра нефти» не вывезут из региона. Трамп в ответ: «Смерть, огонь и ярость обрушатся на Иран»
08:46 3190
Граждан Азербайджана возвращают с Ближнего Востока
Граждан Азербайджана возвращают с Ближнего Востока
10:32 924
Азербайджанская нефть уже выше $100
Азербайджанская нефть уже выше $100
10:18 1056
Иранские прокси атаковали консульство Эмиратов в Иракском Курдистане
Иранские прокси атаковали консульство Эмиратов в Иракском Курдистане
10:16 815
Трамп о войне: «Это скоро будет закончено»
Трамп о войне: «Это скоро будет закончено»
09:14 2213

