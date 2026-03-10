USD 1.7000
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Иран бьет беспилотниками и ракетами по Саудовской Аравии, Кувейту и Эмиратам

Власти Саудовской Аравии, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов сообщили, что рано утром во вторник Иран запустил беспилотники и ракеты в направлении этих стран.

Министерство обороны Саудовской Аравии заявило об уничтожении двух беспилотников над богатой нефтью восточной провинцией страны.

Кувейт заявил, что сбил шесть беспилотников, атаковавших северные и южные районы страны.

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов также заявило, что системы ПВО противостоят ракетным угрозам и беспилотникам из Ирана.

Нефть подскочила. Нефть отскочила
Израиль ударил по ядерным лабораториям в Тегеране
МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Эмиратов
Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы»
НАТО разместила Patriot в турецкой Малатье
Если не пойдет на уступки: Трамп готов поддержать убийство Моджтабы Хаменеи
Иран грозит: «Ни литра нефти» не вывезут из региона. Трамп в ответ: «Смерть, огонь и ярость обрушатся на Иран»
Граждан Азербайджана возвращают с Ближнего Востока
Азербайджанская нефть уже выше $100
Иранские прокси атаковали консульство Эмиратов в Иракском Курдистане
Трамп о войне: «Это скоро будет закончено»
