Иран бьет беспилотниками и ракетами по Саудовской Аравии, Кувейту и Эмиратам

Власти Саудовской Аравии, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов сообщили, что рано утром во вторник Иран запустил беспилотники и ракеты в направлении этих стран.

Министерство обороны Саудовской Аравии заявило об уничтожении двух беспилотников над богатой нефтью восточной провинцией страны.

Кувейт заявил, что сбил шесть беспилотников, атаковавших северные и южные районы страны.

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов также заявило, что системы ПВО противостоят ракетным угрозам и беспилотникам из Ирана.