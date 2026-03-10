Вэнс беспокоится

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поддерживает удары по Ирану, но обеспокоен перспективой затяжного конфликта, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«Он поддерживает нанесение удара по Ирану, но остается обеспокоенным перспективой затяжной войны», - говорится в сообщении.
Как пишет издание, в момент начала президентом США Дональдом Трампом операции против Ирана Вэнс не присутствовал с президентом в его резиденции в Мар-а-Лаго, а подключился онлайн. Неназванные чиновники Белого дома заявили газете, что протоколы безопасности не позволили Вэнсу присутствовать лично, поскольку многочисленные кортежи, въезжающие и выезжающие из резиденции, могли бы предупредить противников о готовящихся военных действиях.
По данным The Wall Street Journal, последующее молчание Вэнса в течение двух дней после начала операции в Иране его советники объяснили тем, что это дало возможность Трампу быть «единственным уведомителем» от лица американской администрации по вопросам ударов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.