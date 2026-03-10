Вэнс беспокоится

Как пишет издание, в момент начала президентом США Дональдом Трампом операции против Ирана Вэнс не присутствовал с президентом в его резиденции в Мар-а-Лаго, а подключился онлайн. Неназванные чиновники Белого дома заявили газете, что протоколы безопасности не позволили Вэнсу присутствовать лично, поскольку многочисленные кортежи, въезжающие и выезжающие из резиденции, могли бы предупредить противников о готовящихся военных действиях.

По данным The Wall Street Journal, последующее молчание Вэнса в течение двух дней после начала операции в Иране его советники объяснили тем, что это дало возможность Трампу быть «единственным уведомителем» от лица американской администрации по вопросам ударов.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.