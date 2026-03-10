USD 1.7000
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
Новость дня
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Вэнс беспокоится

10:46 1316

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поддерживает удары по Ирану, но обеспокоен перспективой затяжного конфликта, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Он поддерживает нанесение удара по Ирану, но остается обеспокоенным перспективой затяжной войны», - говорится в сообщении.

Как пишет издание, в момент начала президентом США Дональдом Трампом операции против Ирана Вэнс не присутствовал с президентом в его резиденции в Мар-а-Лаго, а подключился онлайн. Неназванные чиновники Белого дома заявили газете, что протоколы безопасности не позволили Вэнсу присутствовать лично, поскольку многочисленные кортежи, въезжающие и выезжающие из резиденции, могли бы предупредить противников о готовящихся военных действиях.

По данным The Wall Street Journal, последующее молчание Вэнса в течение двух дней после начала операции в Иране его советники объяснили тем, что это дало возможность Трампу быть «единственным уведомителем» от лица американской администрации по вопросам ударов.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Нефть подскочила. Нефть отскочила
Нефть подскочила. Нефть отскочила что происходит?; все еще актуально
03:48 7354
Израиль ударил по ядерным лабораториям в Тегеране
Израиль ударил по ядерным лабораториям в Тегеране
11:51 183
МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Эмиратов
МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Эмиратов фото
11:43 339
Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы»
Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы» все еще актуально
03:26 8109
НАТО разместила Patriot в турецкой Малатье
НАТО разместила Patriot в турецкой Малатье
11:28 427
Если не пойдет на уступки: Трамп готов поддержать убийство Моджтабы Хаменеи
Если не пойдет на уступки: Трамп готов поддержать убийство Моджтабы Хаменеи
11:03 1012
Иран грозит: «Ни литра нефти» не вывезут из региона. Трамп в ответ: «Смерть, огонь и ярость обрушатся на Иран»
Иран грозит: «Ни литра нефти» не вывезут из региона. Трамп в ответ: «Смерть, огонь и ярость обрушатся на Иран»
08:46 3195
Граждан Азербайджана возвращают с Ближнего Востока
Граждан Азербайджана возвращают с Ближнего Востока
10:32 924
Азербайджанская нефть уже выше $100
Азербайджанская нефть уже выше $100
10:18 1056
Иранские прокси атаковали консульство Эмиратов в Иракском Курдистане
Иранские прокси атаковали консульство Эмиратов в Иракском Курдистане
10:16 816
Трамп о войне: «Это скоро будет закончено»
Трамп о войне: «Это скоро будет закончено»
09:14 2215

ЭТО ВАЖНО

