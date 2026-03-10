Австралия взяла под свое крыло иранских спортсменок

«Они хотят четко дать понять, что не являются политическими активистками. Они спортсменки, которые хотят быть в безопасности», — заявил Берк на пресс-конференции.

Пять футболисток сборной Ирана получили гуманитарные визы Австралии. Это позволит им остаться в стране и не возвращаться на родину, где им может грозить опасность после того, как во время матча на Кубке Азии они отказались петь национальный гимн. Министр внутренних дел Австралии Тони Берк, передает BBC News, сообщил, что футболистки «перемещены в безопасное место».

Он также назвал имена футболисток, получивших убежище: Фатеме Пасандиде, Захра Ганбари, Захра Сарбали, Атефе Рамезанизаде и Мона Хамуди.

По его словам, другим футболисткам сборной Ирана также сказали, что у них есть возможность получения гуманитарных виз. Им пока разрешили оставаться в стране.

2 марта женская сборная Ирана проводила свой первый матч на Кубке Азии, который проходил в Австралии. Во время исполнения национального гимна иранские футболистки стояли молча, некоторые улыбались. Был ли поступок спортсменок протестом против властей Ирана или их несогласием с ударами Израиля и США, неизвестно. При этом в Иране их действия посчитали протестом против властей страны. В частности, ведущий одного из государственных каналов Мохаммад Реза Шахбази призвал «строго» наказать спортсменок и назвал их «предателями военного времени». После этого правозащитники и болельщики призвали власти Австралии обеспечить безопасность футболисток, которым стало опасно возвращаться в Иран.

Правозащитник и бывший капитан мужской сборной Австралии Крейг Фостер отмечал, что многих иранских спортсменок дома ждут семьи, у некоторых в Иране остались дети, которые могут оказаться в уязвимом положении. По его словам, даже если футболисткам предложат остаться в Австралии, многие из них могут отказаться от этой возможности.