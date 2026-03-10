USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
Новость дня
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Если не пойдет на уступки: Трамп готов поддержать убийство Моджтабы Хаменеи

11:03 1018

Президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам, что поддержит убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот не пойдет на уступки США, в частности, не остановит ядерную программу страны. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, которая общалась с несколькими действующими и бывшими американскими чиновниками.

Отмечается, что сейчас в администрации Трампа считают Хаменеи-младшего человеком, который продолжит «жесткую линию» отца, и не ожидают, что тот попытается искать компромиссы. Собеседники газеты также добавили, что выполнение возможной операции по ликвидации нового лидера Ирана, вероятно, поручат Израилю. Именно Израиль, говорится в публикации, нанес авиаудар, в результате которого погибли отец Моджтабы Хаменеи Али - бывший верховный лидер Ирана - и его супруга.

Ранее в интервью New York Post Трамп говорил, что «не рад» избранию Хаменеи на пост лидера Ирана. Он называл его «легковесом», а его избрание «ошибкой». Трамп также настаивал, что должен участвовать в назначении нового лидера Ирана после «безоговорочной капитуляции» страны. «Я не собираюсь проходить через все это, чтобы в итоге получить еще одного Хаменеи», — говорил Трамп журналу Time.

Моджтабу Хаменеи в Вашингтоне считают преемником своего отца, который придерживается жесткой линии в отношении США. Источники WSJ не ждут, что он уступит Вашингтону, откажется от создания ядерного оружия и начнет переговоры о завершении войны на условиях США.

Нефть подскочила. Нефть отскочила
Нефть подскочила. Нефть отскочила что происходит?; все еще актуально
03:48 7355
Израиль ударил по ядерным лабораториям в Тегеране
Израиль ударил по ядерным лабораториям в Тегеране
11:51 194
МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Эмиратов
МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Эмиратов фото
11:43 345
Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы»
Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы» все еще актуально
03:26 8110
НАТО разместила Patriot в турецкой Малатье
НАТО разместила Patriot в турецкой Малатье
11:28 433
Если не пойдет на уступки: Трамп готов поддержать убийство Моджтабы Хаменеи
Если не пойдет на уступки: Трамп готов поддержать убийство Моджтабы Хаменеи
11:03 1019
Иран грозит: «Ни литра нефти» не вывезут из региона. Трамп в ответ: «Смерть, огонь и ярость обрушатся на Иран»
Иран грозит: «Ни литра нефти» не вывезут из региона. Трамп в ответ: «Смерть, огонь и ярость обрушатся на Иран»
08:46 3198
Граждан Азербайджана возвращают с Ближнего Востока
Граждан Азербайджана возвращают с Ближнего Востока
10:32 925
Азербайджанская нефть уже выше $100
Азербайджанская нефть уже выше $100
10:18 1058
Иранские прокси атаковали консульство Эмиратов в Иракском Курдистане
Иранские прокси атаковали консульство Эмиратов в Иракском Курдистане
10:16 817
Трамп о войне: «Это скоро будет закончено»
Трамп о войне: «Это скоро будет закончено»
09:14 2217

