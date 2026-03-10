Если не пойдет на уступки: Трамп готов поддержать убийство Моджтабы Хаменеи

Президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам, что поддержит убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот не пойдет на уступки США, в частности, не остановит ядерную программу страны. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, которая общалась с несколькими действующими и бывшими американскими чиновниками.

Отмечается, что сейчас в администрации Трампа считают Хаменеи-младшего человеком, который продолжит «жесткую линию» отца, и не ожидают, что тот попытается искать компромиссы. Собеседники газеты также добавили, что выполнение возможной операции по ликвидации нового лидера Ирана, вероятно, поручат Израилю. Именно Израиль, говорится в публикации, нанес авиаудар, в результате которого погибли отец Моджтабы Хаменеи Али - бывший верховный лидер Ирана - и его супруга.

Ранее в интервью New York Post Трамп говорил, что «не рад» избранию Хаменеи на пост лидера Ирана. Он называл его «легковесом», а его избрание «ошибкой». Трамп также настаивал, что должен участвовать в назначении нового лидера Ирана после «безоговорочной капитуляции» страны. «Я не собираюсь проходить через все это, чтобы в итоге получить еще одного Хаменеи», — говорил Трамп журналу Time.

Моджтабу Хаменеи в Вашингтоне считают преемником своего отца, который придерживается жесткой линии в отношении США. Источники WSJ не ждут, что он уступит Вашингтону, откажется от создания ядерного оружия и начнет переговоры о завершении войны на условиях США.