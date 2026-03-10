USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
Новость дня
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Эвакуация из Ирана в Азербайджан

11:05 747

С 08:00 28 февраля до 10:00 10 марта из Исламской Республики Иран в Азербайджан в общей сложности было эвакуировано 2097 человек.

Отмечается, что 365 эвакуированных являются гражданами Азербайджана.

Нефть подскочила. Нефть отскочила
Нефть подскочила. Нефть отскочила что происходит?; все еще актуально
03:48 7356
Израиль ударил по ядерным лабораториям в Тегеране
Израиль ударил по ядерным лабораториям в Тегеране
11:51 196
МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Эмиратов
МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Эмиратов фото
11:43 347
Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы»
Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы» все еще актуально
03:26 8111
НАТО разместила Patriot в турецкой Малатье
НАТО разместила Patriot в турецкой Малатье
11:28 433
Если не пойдет на уступки: Трамп готов поддержать убийство Моджтабы Хаменеи
Если не пойдет на уступки: Трамп готов поддержать убийство Моджтабы Хаменеи
11:03 1019
Иран грозит: «Ни литра нефти» не вывезут из региона. Трамп в ответ: «Смерть, огонь и ярость обрушатся на Иран»
Иран грозит: «Ни литра нефти» не вывезут из региона. Трамп в ответ: «Смерть, огонь и ярость обрушатся на Иран»
08:46 3198
Граждан Азербайджана возвращают с Ближнего Востока
Граждан Азербайджана возвращают с Ближнего Востока
10:32 925
Азербайджанская нефть уже выше $100
Азербайджанская нефть уже выше $100
10:18 1058
Иранские прокси атаковали консульство Эмиратов в Иракском Курдистане
Иранские прокси атаковали консульство Эмиратов в Иракском Курдистане
10:16 817
Трамп о войне: «Это скоро будет закончено»
Трамп о войне: «Это скоро будет закончено»
09:14 2219

ЭТО ВАЖНО

Нефть подскочила. Нефть отскочила
Нефть подскочила. Нефть отскочила что происходит?; все еще актуально
03:48 7356
Израиль ударил по ядерным лабораториям в Тегеране
Израиль ударил по ядерным лабораториям в Тегеране
11:51 196
МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Эмиратов
МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Эмиратов фото
11:43 347
Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы»
Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы» все еще актуально
03:26 8111
НАТО разместила Patriot в турецкой Малатье
НАТО разместила Patriot в турецкой Малатье
11:28 433
Если не пойдет на уступки: Трамп готов поддержать убийство Моджтабы Хаменеи
Если не пойдет на уступки: Трамп готов поддержать убийство Моджтабы Хаменеи
11:03 1019
Иран грозит: «Ни литра нефти» не вывезут из региона. Трамп в ответ: «Смерть, огонь и ярость обрушатся на Иран»
Иран грозит: «Ни литра нефти» не вывезут из региона. Трамп в ответ: «Смерть, огонь и ярость обрушатся на Иран»
08:46 3198
Граждан Азербайджана возвращают с Ближнего Востока
Граждан Азербайджана возвращают с Ближнего Востока
10:32 925
Азербайджанская нефть уже выше $100
Азербайджанская нефть уже выше $100
10:18 1058
Иранские прокси атаковали консульство Эмиратов в Иракском Курдистане
Иранские прокси атаковали консульство Эмиратов в Иракском Курдистане
10:16 817
Трамп о войне: «Это скоро будет закончено»
Трамп о войне: «Это скоро будет закончено»
09:14 2219
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться