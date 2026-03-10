Эвакуация из Ирана в Азербайджан

С 08:00 28 февраля до 10:00 10 марта из Исламской Республики Иран в Азербайджан в общей сложности было эвакуировано 2097 человек.
Отмечается, что 365 эвакуированных являются гражданами Азербайджана.
