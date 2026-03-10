USD 1.7000
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

В Ираке разбомбили штаб проиранских боевиков

11:14

В ночь на 10 марта были нанесены два авиаудара по штабу проиранского иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» в Киркуке, на севере Ирака.

По данным «Аль-Джазиры», боевики понесли потери – не менее пяти убитых, 18 раненых. Кто осуществил атаку, пока неясно. Это могли быть и американцы, и израильтяне.

«Аль-Хашд аш-Шааби» («Силы народной мобилизации) – это созданная в Ираке в 2014 году коалиция преимущественно шиитских вооруженных формирований «Катаиб Хизбалла», «Бадр», «Асаиб Ахль аль-Хак» и др. Формально «Аль-Хашд аш-Шааби» входит в систему иракской государственной безопасности. Но многие руководители группировки тесно связано с Ираном и Корпусом стражей исламской революции, прежде всего с подразделением «Кудс».

В ходе нынешней войны на Ближнем Востоке боевики этой группировки действуют на стороне Ирана против США, Израиля и ряда арабских стран.

Нефть подскочила. Нефть отскочила
Нефть подскочила. Нефть отскочила
03:48
Израиль ударил по ядерным лабораториям в Тегеране
Израиль ударил по ядерным лабораториям в Тегеране
11:51
МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Эмиратов
МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Эмиратов
11:43
Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы»
Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы»
03:26
НАТО разместила Patriot в турецкой Малатье
НАТО разместила Patriot в турецкой Малатье
11:28
Если не пойдет на уступки: Трамп готов поддержать убийство Моджтабы Хаменеи
Если не пойдет на уступки: Трамп готов поддержать убийство Моджтабы Хаменеи
11:03
Иран грозит: «Ни литра нефти» не вывезут из региона. Трамп в ответ: «Смерть, огонь и ярость обрушатся на Иран»
Иран грозит: «Ни литра нефти» не вывезут из региона. Трамп в ответ: «Смерть, огонь и ярость обрушатся на Иран»
08:46
Граждан Азербайджана возвращают с Ближнего Востока
Граждан Азербайджана возвращают с Ближнего Востока
10:32
Азербайджанская нефть уже выше $100
Азербайджанская нефть уже выше $100
10:18
Иранские прокси атаковали консульство Эмиратов в Иракском Курдистане
Иранские прокси атаковали консульство Эмиратов в Иракском Курдистане
10:16
Трамп о войне: «Это скоро будет закончено»
Трамп о войне: «Это скоро будет закончено»
09:14

