В Ираке разбомбили штаб проиранских боевиков

В ночь на 10 марта были нанесены два авиаудара по штабу проиранского иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» в Киркуке, на севере Ирака.

По данным «Аль-Джазиры», боевики понесли потери – не менее пяти убитых, 18 раненых. Кто осуществил атаку, пока неясно. Это могли быть и американцы, и израильтяне.

«Аль-Хашд аш-Шааби» («Силы народной мобилизации) – это созданная в Ираке в 2014 году коалиция преимущественно шиитских вооруженных формирований «Катаиб Хизбалла», «Бадр», «Асаиб Ахль аль-Хак» и др. Формально «Аль-Хашд аш-Шааби» входит в систему иракской государственной безопасности. Но многие руководители группировки тесно связано с Ираном и Корпусом стражей исламской революции, прежде всего с подразделением «Кудс».

В ходе нынешней войны на Ближнем Востоке боевики этой группировки действуют на стороне Ирана против США, Израиля и ряда арабских стран.