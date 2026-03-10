USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Золото дорожает

11:20 503

Биржевая стоимость золота во вторник утром повысилась на сохранении спроса на надежные активы в условиях геополитической неопределенности из-за конфликта на Ближнем Востоке, следует из данных торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $72,86 относительно предыдущего закрытия, или на 1,43%, до $5 176,56 за тройскую унцию.

Майский фьючерс на серебро подорожал на 5,52% - до $89,185 за унцию.

Инвесторы оценивают геополитические новости. Ранее во вторник американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесут по Ирану в 20 раз более сильные удары, чем сейчас, если Тегеран остановит потоки нефти по Ормузскому проливу.

Нефть подскочила. Нефть отскочила
Нефть подскочила. Нефть отскочила что происходит?; все еще актуально
03:48 7357
Израиль ударил по ядерным лабораториям в Тегеране
Израиль ударил по ядерным лабораториям в Тегеране
11:51 202
МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Эмиратов
МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Эмиратов фото
11:43 354
Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы»
Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы» все еще актуально
03:26 8113
НАТО разместила Patriot в турецкой Малатье
НАТО разместила Patriot в турецкой Малатье
11:28 435
Если не пойдет на уступки: Трамп готов поддержать убийство Моджтабы Хаменеи
Если не пойдет на уступки: Трамп готов поддержать убийство Моджтабы Хаменеи
11:03 1022
Иран грозит: «Ни литра нефти» не вывезут из региона. Трамп в ответ: «Смерть, огонь и ярость обрушатся на Иран»
Иран грозит: «Ни литра нефти» не вывезут из региона. Трамп в ответ: «Смерть, огонь и ярость обрушатся на Иран»
08:46 3200
Граждан Азербайджана возвращают с Ближнего Востока
Граждан Азербайджана возвращают с Ближнего Востока
10:32 927
Азербайджанская нефть уже выше $100
Азербайджанская нефть уже выше $100
10:18 1061
Иранские прокси атаковали консульство Эмиратов в Иракском Курдистане
Иранские прокси атаковали консульство Эмиратов в Иракском Курдистане
10:16 818
Трамп о войне: «Это скоро будет закончено»
Трамп о войне: «Это скоро будет закончено»
09:14 2219

