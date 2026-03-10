Днепр и Харьков под огнем: десятки пострадавших, среди них дети

В украинских городах - Днепре и Харькове, которые с вечера атаковала Россия, известно о по меньшей мере 20 пострадавших в результате ударов, среди них - дети, сообщает украинские СМИ.

«В Днепре повреждены административное здание, многоэтажки и автомобиль. Пострадали 10 человек, из них одна женщина – госпитализирована», - написал глава Днепропетровской ОВА (областной военной администрации) Александр Ганжа в соцсетях.

Ранее он указывал, что помощь врачей понадобилась трем женщинам, трем мужчинам и 12-летнему мальчику.

В целом, по его данным, ночью Россия атаковала три района области беспилотниками и артиллерией.

«В городе Харьков пострадали мужчины 51, 36, 43, 38 лет, женщины 41, 57, 58, 52 лет и две 16-летние девушки», - написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях.

«Четверо человек пострадали в результате удара вражеского БПЛА по Холодногорскому району Харькова. 58-летняя, 38-летняя, 52-летняя женщины и 17-летняя девушка получили помощь медиков на месте», - указал Синегубов.

По данным областной прокуратуры, ночью 10 марта российские военные атаковали Холодногорский район Харькова ударными беспилотниками, предварительно типа «Герань-2».

В результате попадания БпЛА в дорогу повреждены 3 частных домовладения и автомобиль, добавил Синегубов.

Ранее, 9 марта около 21:00 (23:00 по Баку), по данным прокуратуры, российский ударный беспилотник, по предварительным данным типа «Герань-2», ударил вблизи многоквартирного жилого дома в Индустриальном районе Харькова.

«По состоянию на 22:55 (00:55 по Баку) количество пострадавших возросло до 8 человек», - сообщили при этом в прокуратуре.

По данным прокуратуры, «пятеро мужчин получили ранения, травмы. Две женщины и 16-летняя девушка получили острую стрессовую реакцию».

ВСУ обезвредили за ночь 122 из 137 российских дронов.