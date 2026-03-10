USD 1.7000
НАТО разместила Patriot в турецкой Малатье

11:28 438

Министерство национальной обороны Турции сообщило о размещении силами НАТО ЗРК Patriot в провинции Mалатья на востоке страны

Меры приняты в рамках усиления защиты воздушного пространства Турции из-за резкой эскалации на Ближнем Востоке.

В заявлении Министерства национальной обороны Турции гвооится, что «вооруженные силы Турции полны решимости обеспечивать безопасность нашей страны и наших граждан. В связи с последними событиями в регионе принимаются необходимые меры для защиты наших границ и воздушного пространства, а также ведутся консультации с НАТО и нашими союзниками.

В дополнение к мерам, принятым на национальном уровне, НАТО усилила меры противовоздушной и противоракетной обороны. В этом контексте система Patriot, направленная для поддержки защиты нашего воздушного пространства, будет размещена в Малатье».\

Накануне баллистическая ракета, запущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, размещенными в Восточном Средиземноморье. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил иранские ракетные удары по турецкой территории, назвав их провокационными и угрожающими двусторонним отношениям.

ЭТО ВАЖНО

Нефть подскочила. Нефть отскочила
Нефть подскочила. Нефть отскочила что происходит?; все еще актуально
03:48 7359
Израиль ударил по ядерным лабораториям в Тегеране
Израиль ударил по ядерным лабораториям в Тегеране
11:51 209
МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Эмиратов
МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Эмиратов фото
11:43 359
Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы»
Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы» все еще актуально
03:26 8116
НАТО разместила Patriot в турецкой Малатье
НАТО разместила Patriot в турецкой Малатье
11:28 439
Если не пойдет на уступки: Трамп готов поддержать убийство Моджтабы Хаменеи
Если не пойдет на уступки: Трамп готов поддержать убийство Моджтабы Хаменеи
11:03 1023
Иран грозит: «Ни литра нефти» не вывезут из региона. Трамп в ответ: «Смерть, огонь и ярость обрушатся на Иран»
Иран грозит: «Ни литра нефти» не вывезут из региона. Трамп в ответ: «Смерть, огонь и ярость обрушатся на Иран»
08:46 3202
Граждан Азербайджана возвращают с Ближнего Востока
Граждан Азербайджана возвращают с Ближнего Востока
10:32 927
Азербайджанская нефть уже выше $100
Азербайджанская нефть уже выше $100
10:18 1064
Иранские прокси атаковали консульство Эмиратов в Иракском Курдистане
Иранские прокси атаковали консульство Эмиратов в Иракском Курдистане
10:16 819
Трамп о войне: «Это скоро будет закончено»
Трамп о войне: «Это скоро будет закончено»
09:14 2221
