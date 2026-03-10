НАТО разместила Patriot в турецкой Малатье

В заявлении Министерства национальной обороны Турции гвооится, что «вооруженные силы Турции полны решимости обеспечивать безопасность нашей страны и наших граждан. В связи с последними событиями в регионе принимаются необходимые меры для защиты наших границ и воздушного пространства, а также ведутся консультации с НАТО и нашими союзниками.

В дополнение к мерам, принятым на национальном уровне, НАТО усилила меры противовоздушной и противоракетной обороны. В этом контексте система Patriot, направленная для поддержки защиты нашего воздушного пространства, будет размещена в Малатье».\

Накануне баллистическая ракета, запущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, размещенными в Восточном Средиземноморье. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил иранские ракетные удары по турецкой территории, назвав их провокационными и угрожающими двусторонним отношениям.