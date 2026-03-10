Новые ИИ-помощники Банка ABB – AI-nur и AI-khan – теперь доступны каждому

USD 1.7000
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Нефть подскочила. Нефть отскочила
Нефть подскочила. Нефть отскочила что происходит?; все еще актуально
03:48 7359
Израиль ударил по ядерным лабораториям в Тегеране
Израиль ударил по ядерным лабораториям в Тегеране
11:51 210
МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Эмиратов
МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Эмиратов фото
11:43 360
Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы»
Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы» все еще актуально
03:26 8117
НАТО разместила Patriot в турецкой Малатье
НАТО разместила Patriot в турецкой Малатье
11:28 440
Если не пойдет на уступки: Трамп готов поддержать убийство Моджтабы Хаменеи
Если не пойдет на уступки: Трамп готов поддержать убийство Моджтабы Хаменеи
11:03 1026
Иран грозит: «Ни литра нефти» не вывезут из региона. Трамп в ответ: «Смерть, огонь и ярость обрушатся на Иран»
Иран грозит: «Ни литра нефти» не вывезут из региона. Трамп в ответ: «Смерть, огонь и ярость обрушатся на Иран»
08:46 3202
Граждан Азербайджана возвращают с Ближнего Востока
Граждан Азербайджана возвращают с Ближнего Востока
10:32 927
Азербайджанская нефть уже выше $100
Азербайджанская нефть уже выше $100
10:18 1066
Иранские прокси атаковали консульство Эмиратов в Иракском Курдистане
Иранские прокси атаковали консульство Эмиратов в Иракском Курдистане
10:16 819
Трамп о войне: «Это скоро будет закончено»
Трамп о войне: «Это скоро будет закончено»
09:14 2221

