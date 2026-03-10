Новые ИИ-помощники Банка ABB – AI-nur и AI-khan – теперь доступны каждому

Теперь клиенты могут, просто разговаривая с AI-khan и AI-nur, осуществлять переводы между своими картами и счетами, а также переводить средства другим людям по номеру мобильного телефона.

Разговорные ИИ-помощники, представленные Банком ABB, который создает банкинг будущего, после успешного тестирования на этапе Beta теперь стали доступны всем. ИИ-помощники AI-khan и AI-nur оперативно помогают клиентам по всем вопросам, связанным с услугами и продуктами Банка ABB, выполняют банковские операции с помощью голосовых команд и отвечают на вопросы.

Номер мобильного телефона, на который переводятся средства, должен быть сохранен в памяти телефона отправителя. Пользователь произносит имя и фамилию владельца номера, на который будут переведены средства, и искусственный интеллект сразу выполняет операцию.

При необходимости AI-khan и AI-nur также могут заблокировать карту клиента или, наоборот, снова активировать ее.

Новая технология искусственного интеллекта позволяет клиентам выполнять банковские операции еще удобнее, быстрее. При этом безопасность обеспечивается на самом высоком уровне.

Благодаря добавлению новых функций ИИ-возможности в ближайшее время охватят и другие банковские операции.

Подробную информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, по телефону Информационного центра 937, а также на официальных страницах банка в социальных сетях.