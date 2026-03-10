МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Эмиратов

По поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в связи с военной ситуацией на Ближнем Востоке осуществлена очередная эвакуация в Азербайджан граждан Азербайджанской Республики, оставшихся в городах Абу-Даби и Дубай Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что в последние дни благодаря усилиям азербайджанского посольства в ОАЭ и Генерального консульства в городе Дубай была проведена регистрация граждан, желающих вернуться в Азербайджан.

Затем при содействии посольства Азербайджана в Омане граждане АР были доставлены в аэропорт Омана специальными автобусами, выделенными дипломатическими представительствами, после чего отправлены в Азербайджан специальным рейсом «Азербайджанских авиалиний».

Указанным рейсом в Азербайджан возвращаются 195 граждан Азербайджана, 1 гражданин Турции и 2 иностранца, имеющих разрешение на проживание в Азербайджане.

«Ситуация в регионе внимательно отслеживается, и обеспечение безопасности азербайджанских граждан остается одним из приоритетных направлений», - подчеркнули в МИД.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве отметили, что к ним не поступало информации о гражданах Азербайджана, погибших и раненых в Иране.