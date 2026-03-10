Израиль ударил по ядерным лабораториям в Тегеране

Одной из целей ночной атаки ВВС Армии Израиля (ЦАХАЛ) стали ядерные лаборатории в районе Тегерана. Об этом сообщает «12 Канал» Израиля.

«Некоторые из них подверглись нападению в ходе операции «Ам Калави», и теперь они снова атакованы», — сообщает телеканал.

По данным израильских военных, среди целей был подземный комплекс «Минзадехей», расположенный на восточной окраине иранской столицы.

Согласно заявлению официального представителя ЦАХАЛ бригадного генерала Эффи Дефрина, на этом объекте группа иранских ученых вела секретные работы по созданию ключевых компонентов, необходимых для разработки ядерного оружия.

Отмечается, что данный объект был восстановлен иранской стороной после ударов, нанесенных в ходе 12-дневной войны в июне 2025 года. Израильская разведка продолжала следить за перемещениями ученых-ядерщиков, что в итоге позволило точно определить их новое местоположение и провести успешную атаку на укрепленный подземный бункер.