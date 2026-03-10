USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Израиль ударил по ядерным лабораториям в Тегеране

11:51 216

Одной из целей ночной атаки ВВС Армии Израиля (ЦАХАЛ) стали ядерные лаборатории в районе Тегерана. Об этом сообщает «12 Канал» Израиля.

«Некоторые из них подверглись нападению в ходе операции «Ам Калави», и теперь они снова атакованы», — сообщает телеканал.

По данным израильских военных, среди целей был подземный комплекс «Минзадехей», расположенный на восточной окраине иранской столицы.

Согласно заявлению официального представителя ЦАХАЛ бригадного генерала Эффи Дефрина, на этом объекте группа иранских ученых вела секретные работы по созданию ключевых компонентов, необходимых для разработки ядерного оружия.

Отмечается, что данный объект был восстановлен иранской стороной после ударов, нанесенных в ходе 12-дневной войны в июне 2025 года. Израильская разведка продолжала следить за перемещениями ученых-ядерщиков, что в итоге позволило точно определить их новое местоположение и провести успешную атаку на укрепленный подземный бункер.

Нефть подскочила. Нефть отскочила
Нефть подскочила. Нефть отскочила что происходит?; все еще актуально
03:48 7360
Израиль ударил по ядерным лабораториям в Тегеране
Израиль ударил по ядерным лабораториям в Тегеране
11:51 217
МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Эмиратов
МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Эмиратов фото
11:43 365
Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы»
Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы» все еще актуально
03:26 8119
НАТО разместила Patriot в турецкой Малатье
НАТО разместила Patriot в турецкой Малатье
11:28 444
Если не пойдет на уступки: Трамп готов поддержать убийство Моджтабы Хаменеи
Если не пойдет на уступки: Трамп готов поддержать убийство Моджтабы Хаменеи
11:03 1030
Иран грозит: «Ни литра нефти» не вывезут из региона. Трамп в ответ: «Смерть, огонь и ярость обрушатся на Иран»
Иран грозит: «Ни литра нефти» не вывезут из региона. Трамп в ответ: «Смерть, огонь и ярость обрушатся на Иран»
08:46 3204
Граждан Азербайджана возвращают с Ближнего Востока
Граждан Азербайджана возвращают с Ближнего Востока
10:32 928
Азербайджанская нефть уже выше $100
Азербайджанская нефть уже выше $100
10:18 1068
Иранские прокси атаковали консульство Эмиратов в Иракском Курдистане
Иранские прокси атаковали консульство Эмиратов в Иракском Курдистане
10:16 820
Трамп о войне: «Это скоро будет закончено»
Трамп о войне: «Это скоро будет закончено»
09:14 2224

