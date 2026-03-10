USD 1.7000
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Гражданин Азербайджана погиб при ракетном ударе по Израилю

Погибший в результате ракетного удара по территории Израиля 9 марта Муртузов Амид Алигуллах оглу имел два гражданства - Азербайджана и Израиля.

Как сообщает посольство Азербайджанской Республики в Государстве Израиль, инцидент произошел на строительной площадке в городе Йехуд.

А.Муртузов проживал в израильском городе Петах-Тиква.

Он вместе с семьей много лет назад эмигрировал в Израиль и долгое время жил там.

Израильские военные зафиксировали новый ракетный запуск со стороны Ирана, сообщила армейская пресс-служба.

Удар ожидается по центральной части Израиля. Жителям центра страны на сотовые телефоны было направлено предупреждение о том, что зафиксирован ракетный обстрел из Ирана и в ближайшее время ожидается ракетная тревога.

Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
Аш-Шараа и Алиев обсудили напряженность на Ближнем Востоке
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
Зеленский и Эрдоган обсудили Иран
Иран пригрозил: око за око
Иран пригрозил: око за око
Президент Финляндии поддержал Азербайджан
Президент Финляндии поддержал Азербайджан
Гражданин Азербайджана погиб при ракетном ударе по Израилю
Гражданин Азербайджана погиб при ракетном ударе по Израилю
Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
Утвержден генплан Гянджи
Утвержден генплан Гянджи
Убили и командира «басиджей»
Убили и командира «басиджей»
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана
17:47 6126
Будут ли американцы воевать за танкеры?
Будут ли американцы воевать за танкеры?
