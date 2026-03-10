Гражданин Азербайджана погиб при ракетном ударе по Израилю

Погибший в результате ракетного удара по территории Израиля 9 марта Муртузов Амид Алигуллах оглу имел два гражданства - Азербайджана и Израиля.

Как сообщает посольство Азербайджанской Республики в Государстве Израиль, инцидент произошел на строительной площадке в городе Йехуд.

А.Муртузов проживал в израильском городе Петах-Тиква.

Он вместе с семьей много лет назад эмигрировал в Израиль и долгое время жил там.