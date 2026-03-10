USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

США заявили, что потопили более 50 иранских кораблей

12:39 493

За первые 10 дней американской операции «Эпическая ярость» против Ирана были поражены более 5 тыс. целей. Удары наносятся по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре, заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

В заявлении указано, что ВС США «повредили или уничтожили» более 50 иранских военных кораблей. Деталей о состоянии ВМФ Ирана в CENTCOM не привели.

Президент США 9 марта заявил, что «иранские военно-морские силы больше не существуют». «Они лежат на дне океана — 46 кораблей», — заявил Дональд Трамп. 7 марта он говорил о 42 подбитых кораблях.

Власти Ирана данные о потерях военно-морских сил не комментировали.

