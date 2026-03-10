США поставят HIMARS на Тайвань

Оборонное ведомство Тайваня получило от США подтверждение принятия предложения, касающегося поставок острову мобильных реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и некоторых других вооружений американского производства. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Гу Лисюн (Веллингтон Гу).

Тайбэй «получил от США письмо о принятии предложения (LOA) о продаже высокомобильных артиллерийских ракетных комплексов (HIMARS), срок действия которого истекает 26 марта», приводит слова Гу Лисюна информационный портал Focus Taiwan. Как указывает издание, помимо соглашения о HIMARS Тайвань также получил согласие на поставку самоходных гаубиц M109A7, противотанковых ракет Javelin и ракет TOW. По данным издания, крайний срок подписания этих соглашений еще более ранний - 15 марта.

Focus Taiwan указывает, что LOA - это документ, предоставляющий правительству США право заключать контракты с американскими производителями оружия для поставок таких систем иностранному правительству. При этом предложение утрачивает силу, если покупатель не подпишет соглашение о поставках к установленному сроку - в этом случае сделка потребует повторного рассмотрения.