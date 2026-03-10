USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
Новость дня
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

В Баку будет моросить

12:43 876

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-восточный ветер, в ночь с 10 на 11 марта и утром в некоторых местах вероятен моросящий дождь.

Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем 7-11° тепла. Атмосферное давление понизится с 779 мм до 776 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-80%, днем 60-65%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах - снег. Днем осадки постепенно прекратятся. В некоторых местах временами будет туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-5°, днем 7-12° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, в высокогорных районах 10-15° мороза, днем 0-5° мороза.

Европа назвала «единственного победителя» войны на Ближнем Востоке
Европа назвала «единственного победителя» войны на Ближнем Востоке
14:13 77
Граждане Азербайджана вернулись на родину из ОАЭ
Граждане Азербайджана вернулись на родину из ОАЭ обновлено 14:13
14:13 1196
Пожар справа, пожар слева… А впереди – коридор
Пожар справа, пожар слева… А впереди – коридор главная тема
12:10 3116
Тактика Ирана: пересидеть Израиль и США
Тактика Ирана: пересидеть Израиль и США Reuters
13:49 664
Лидер турецких националистов об обстреле Ираном Турции
Лидер турецких националистов об обстреле Ираном Турции
13:09 1356
Ильхам Алиев подписал исторический закон по Нахчывану
Ильхам Алиев подписал исторический закон по Нахчывану
12:50 2515
США поставят HIMARS на Тайвань
США поставят HIMARS на Тайвань
12:40 666
Иран хочет «преподать жесткий урок» США и Израилю
Иран хочет «преподать жесткий урок» США и Израилю
12:35 1716
Украина почти освободила Днепропетровскую область
Украина почти освободила Днепропетровскую область
11:52 2826
Армянская разведка бьет тревогу: иностранная спецслужба вмешивается в выборы
Армянская разведка бьет тревогу: иностранная спецслужба вмешивается в выборы
12:05 2146
Нефть подскочила. Нефть отскочила
Нефть подскочила. Нефть отскочила что происходит?; все еще актуально
03:48 7882

