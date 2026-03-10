USD 1.7000
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Трамп ищет преемника

Президент США Дональд Трамп уже начал поиск политического преемника — потенциального «наследника» созданного им движения MAGA (Make America Great Again), хотя до президентских выборов 2028 года остается более двух с половиной лет, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, в последние месяцы американский лидер в частных беседах с советниками, спонсорами и друзьями расспрашивает их о сильных и слабых сторонах своего вице-президента Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио. При этом он нередко противопоставляет их друг другу, «нравится им это или нет», отмечается в материале.

Как утверждают источники газеты, сам Трамп в последнее время все чаще демонстрирует расположение к Рубио: в частных разговорах он положительно отзывается о нем и говорит соратникам, что, по его мнению, бывший сенатор от Флориды способен одержать победу на президентских выборах. Собеседники издания также отмечают, что глава государства регулярно обращается к госсекретарю за советами. При этом окончательное решение, которое может иметь «колоссальные последствия» для Республиканской партии и «определит консервативное движение на целое поколение», Трамп пока не принял.

WSJ указывает на два возможных направления развития внутри партии Трампа – «популистские антиинтервенционистские идеи Вэнса» либо «более жесткая внешнеполитическая позиция Рубио». Сам госсекретарь, как отмечает издание, не раз заявлял, что не станет бросать вызов Вэнсу, если тот решит участвовать в президентской гонке 2028 года. Более того, источники называют их друзьями.

По оценке газеты, Трамп подогревает соперничество между Рубио и Вэнсом, провоцируя в Вашингтоне «гадания на кофейной гуще» и усиливая недоверие среди союзников обоих политиков. В материале также говорится о формировании двух лагерей внутри администрации. Вэнс опирается на поддержку Дональда Трампа-младшего и многих влиятельных сторонников движения MAGA; среди его союзников называются журналист Такер Карлсон и вдова Чарли Кирка Эрика Кирк. Рубио в свою очередь имеет тесные связи с рядом влиятельных политиков Флориды, республиканцами латиноамериканского происхождения, крупными спонсорами и партийными активистами.

Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, комментируя ситуацию, заявила, что 54-летний Рубио и 41-летний Вэнс одинаково эффективно работают в администрации, а «спекуляции в СМИ сеют раздор».

Ранее журнал The Atlantic писал, что война с Ираном стала унижением Вэнса. Издание напомнило, что в ходе предвыборной кампании он обещал, что США не вступят в конфликт с Ираном, однако боевые действия начались по инициативе Вашингтона. В результате прежние заявления и объяснения, как утверждает журнал, теперь выглядят «фарсом», а реальные действия американских властей – своеобразным унижением для Вэнса. Трамп признавал, что он и Вэнс по-разному оценивали вопрос нанесения удара по Ирану, однако при этом подчеркивал, что не рассматривает эти разногласия как принципиальный раскол.

