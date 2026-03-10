Ильхам Алиев подписал исторический закон по Нахчывану

В Конституцию Нахчыванской Автономной Республики внесены новые изменения, касающиеся полномочий Верховного Меджлиса и Кабинета Министров. В связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал конституционный закон «Об утверждении изменений в Конституции Нахчыванской Автономной Республики».

Согласно документу, в Конституцию Нахчывана добавляются две новые статьи (статья 3-1 и статья 28-1), одна статья (статья 5) исключается. Кроме того, изменения внесены в ряд статей и в преамбулу.

До внесения поправок в преамбуле Конституции Нахчывана отмечалось, что основы автономии региона были заложены международными договорами — Московский договор от 16 марта 1921 года и Карсский договор от 13 октября 1921 года.

В этих договорах подтверждалось, что Нахчыван является частью Азербайджана, а также уточнялись его территориальные границы.

В новой редакции подчеркивается, что Нахчыванская Автономная Республика является неотъемлемой частью Азербайджанской Республики. Таким образом, упоминания международных договоров из Конституции Нахчывана исключаются.

Тем самым положение статьи 134 Конституции Азербайджана о том, что Нахчыванская Автономная Республика является составной частью страны, теперь будет отражено и в преамбуле Конституции Нахчывана.

Согласно новой статье 3-1 «Представительство уполномоченного представителя президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике», на территории Нахчывана будет действовать исполнительный орган, выполняющий задачи, определяемые президентом Азербайджана. Руководить этим органом будет уполномоченный представитель президента, назначаемый и освобождаемый от должности главой государства и подчиняющийся непосредственно ему.

Другая новая статья — 28-1 «Роспуск Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики». В соответствии с ней Верховный Меджлис может быть распущен президентом Азербайджана либо по требованию 31 депутата, либо в случае, если парламент не сможет выполнять свои обязанности по причинам, которые невозможно устранить.

Одним из изменений является также исключение статьи 5 «Высшее должностное лицо Нахчыванской Автономной Республики».

Согласно поправкам, выборы в Верховный Меджлис Нахчыванской автономии будут назначаться президентом Азербайджана на основании предложений председателя Верховного Меджлиса (статья 13, часть II).

Кроме того, документ предусматривает возможность проведения закрытого заседания сессии Верховного Меджлиса по предложению президента Азербайджана или Милли Меджлиса (статья 18, часть IV).

Согласно Конституционному закону, законы о выборах в Верховный Меджлис Нахчыванской автономии и о статусе его депутатов будут приниматься большинством в 31 голос, а законы по другим вопросам — большинством в 23 голоса (статья 24, часть II).

Также отменяется требование о постоянном проживании на территории Нахчыванской автономии не менее пяти лет для избрания председателем Верховного Меджлиса (статья 29, часть II).

Еще одно изменение касается назначения глав местных исполнительных органов: они будут назначаться президентом Азербайджана по представлению председателя Верховного Меджлиса НАР (статья 32.4-1).

Согласно новым положениям, Кабинет Министров НАР больше не будет подчиняться Верховному Меджлису и будет определять порядок своей работы по согласованию с президентом Азербайджана (статья 34).

Кроме того, в соответствии с Конституционным законом Азербайджана «О нормативных правовых актах» акты председателя Верховного Меджлиса НАР теперь будут называться не решениями, а распоряжениями (статья 33).

Согласно закону, изменения и дополнения в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики будут приниматься обычными законами, а не конституционными законами (статья 50).

Также документ предусматривает ряд изменений, направленных на приведение Конституции Нахчыванской Автономной Республики в соответствие с Конституцией Азербайджана, а также уточнения и технические поправки.

Другим распоряжением президента Кабинету Министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить предложения по приведению законов и актов главы государства в соответствие с Конституционным законом «Об утверждении изменений в Конституции Нахчыванской Автономной Республики».