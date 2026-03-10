И Венгрия запретила экспорт топлива

Правительство Венгрии на фоне роста цен на топливо в Европе из-за ситуации на Ближнем Востоке приняло решение запретить экспорт нефти, бензина и дизеля. Об этом сообщил венгерский министр экономики Мартон Надь.

«Правительство запрещает экспорт сырой нефти, бензина марки 95 и дизельного топлива и принимает самые решительные меры против злоупотреблений в торговле», — написал он в Facebook.

Также Будапешт решил высвободить имеющиеся запасы нефти на 45 дней, отметил министр.

Венгерские власти в последние дни активно пытаются сдержать цены на топливо на внутреннем рынке. Так, с 10 марта правительство ограничило предельную стоимость бензина и дизеля. Для первого вида топлива она составляет 595 форинтов (€1,54) за литр, а для второго — 615 форинтов (€1,59) за тот же объем.

Цены могут быть применены только для автомобилей с венгерскими номерами и венгерскими регистрационными документами. Они действуют как для частных лиц, так и для фермеров, перевозчиков и предпринимателей, уточнил премьер Виктор Орбан.

Решение о заморозке цен было принято на внеочередном заседании Кабмина не только из-за резкого роста цен на топливо в Европе вследствие эскалации на Ближнем Востоке, но и по причине остановки Украиной транзита по нефтепроводу «Дружба».