Европа и Азия сцепились за газ

Покупатели из стран Азии и Европы начали активно конкурировать за поставки сжиженного природного газа (СПГ) после того, как на фоне конфликта на Ближнем Востоке судоходство в Ормузском проливе практически остановилось, пишет газета Financial Times (FT).

Как отмечает издание со ссылкой на данные мониторинга судов, несколько газовозов, которые ранее направлялись в Европу, неожиданно изменили маршрут и взяли курс на Азию. В частности, направление движения скорректировали перевозящие СПГ танкеры Clean Mistral, Simsimah, Pan Americas и BW Brussels.

По данным FT, страны Азии в значительной степени зависят от поставок нефти и газа через Ормузский пролив: именно туда направляется основная часть сжиженного природного газа, производимого в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Практически сразу после начала конфликта на Ближнем Востоке цены на СПГ в регионе резко выросли.

Руководитель отдела анализа поставок газа и СПГ консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо пояснил, что в первую очередь необходимость компенсировать поставки из стран Персидского залива испытывают Тайвань, Южная Корея и Япония.