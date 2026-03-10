USD 1.7000
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Арабы урезали нефтедобычу на миллионы баррелей

13:07 418

Четыре страны Ближнего Востока – Ирак, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия – уменьшили суммарную добычу нефти на 6,7 млн баррелей в сутки на фоне кризиса, сообщили источники агентства Bloomberg.

По данным источников, это решение привело к снижению совокупного производства на треть, что сократило мировые поставки нефти примерно на 6%.

Ирак уменьшил добычу на 2,9 млн баррелей в сутки, Саудовская Аравия – на 2–2,5 млн, ОАЭ – на 500–800 тыс., а Кувейт – примерно на 500 тыс. баррелей. По расчетам Bloomberg, сокращения в Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте составляют около 20–25% от уровня производства в феврале, при этом наибольший удар пришелся на Ирак, однако агентство не приводит точных данных.

Страны Ближнего Востока пытаются стабилизировать рынок нефти на фоне обострения конфликта в регионе. Практически полное прекращение судоходства через Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мирового экспорта нефти, привело к переполнению резервуаров для хранения, вынудив государства сократить добычу и переработку топлива.

Европа назвала «единственного победителя» войны на Ближнем Востоке
14:13 95
Граждане Азербайджана вернулись на родину из ОАЭ
14:13 1204
Пожар справа, пожар слева… А впереди – коридор
12:10 3124
Тактика Ирана: пересидеть Израиль и США
13:49 670
Лидер турецких националистов об обстреле Ираном Турции
13:09 1364
Ильхам Алиев подписал исторический закон по Нахчывану
12:50 2523
США поставят HIMARS на Тайвань
12:40 667
Иран хочет «преподать жесткий урок» США и Израилю
12:35 1721
Украина почти освободила Днепропетровскую область
11:52 2831
Армянская разведка бьет тревогу: иностранная спецслужба вмешивается в выборы
12:05 2149
Нефть подскочила. Нефть отскочила
03:48 7882

