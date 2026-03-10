Молдова запасается топливом. Надежда на Баку

Из-за эскалации на Ближнем Востоке правительство Молдовы планирует создать стратегический запас нефтепродуктов, равный 90 дням импорта. Об этом сообщило в Facebook Минэнерго страны со ссылкой на законопроект, опубликованный для общественного обсуждения.

Инициатива предполагает формирование резервов поровну государством и компаниями-импортерами — по 50%. Не менее 60% топлива должно храниться в стране, остальной объем допустимо размещать за рубежом. Резерв охватит дизель, бензин и авиационное топливо. Использование запасов допускается только при кризисе поставок, когда власти введут чрезвычайное положение в секторе нефтепродуктов. Текущие коммерческие запасы топлива в Молдове покрывают 21–30 дней внутреннего потребления.

4 марта правительство Молдовы ввело режим повышенной готовности в энергетике на 60 дней для защиты энергобезопасности страны.

6 марта МИД сообщил, что Кишинев рассматривает импорт нефтепродуктов из Баку и совместные проекты.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Конфликт ограничил судоходство в Ормузском проливе, через который проходит 15–20% мировых поставок нефти. 9 марта цена Brent превышала $119 за баррель.