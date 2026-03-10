USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
Новость дня
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Молдова запасается топливом. Надежда на Баку

13:08 439

Из-за эскалации на Ближнем Востоке правительство Молдовы планирует создать стратегический запас нефтепродуктов, равный 90 дням импорта. Об этом сообщило в Facebook Минэнерго страны со ссылкой на законопроект, опубликованный для общественного обсуждения.

Инициатива предполагает формирование резервов поровну государством и компаниями-импортерами — по 50%. Не менее 60% топлива должно храниться в стране, остальной объем допустимо размещать за рубежом. Резерв охватит дизель, бензин и авиационное топливо. Использование запасов допускается только при кризисе поставок, когда власти введут чрезвычайное положение в секторе нефтепродуктов. Текущие коммерческие запасы топлива в Молдове покрывают 21–30 дней внутреннего потребления.

4 марта правительство Молдовы ввело режим повышенной готовности в энергетике на 60 дней для защиты энергобезопасности страны.

6 марта МИД сообщил, что Кишинев рассматривает импорт нефтепродуктов из Баку и совместные проекты.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Конфликт ограничил судоходство в Ормузском проливе, через который проходит 15–20% мировых поставок нефти. 9 марта цена Brent превышала $119 за баррель.

Европа назвала «единственного победителя» войны на Ближнем Востоке
Европа назвала «единственного победителя» войны на Ближнем Востоке
14:13 97
Граждане Азербайджана вернулись на родину из ОАЭ
Граждане Азербайджана вернулись на родину из ОАЭ обновлено 14:13
14:13 1205
Пожар справа, пожар слева… А впереди – коридор
Пожар справа, пожар слева… А впереди – коридор главная тема
12:10 3125
Тактика Ирана: пересидеть Израиль и США
Тактика Ирана: пересидеть Израиль и США Reuters
13:49 671
Лидер турецких националистов об обстреле Ираном Турции
Лидер турецких националистов об обстреле Ираном Турции
13:09 1365
Ильхам Алиев подписал исторический закон по Нахчывану
Ильхам Алиев подписал исторический закон по Нахчывану
12:50 2526
США поставят HIMARS на Тайвань
США поставят HIMARS на Тайвань
12:40 668
Иран хочет «преподать жесткий урок» США и Израилю
Иран хочет «преподать жесткий урок» США и Израилю
12:35 1722
Украина почти освободила Днепропетровскую область
Украина почти освободила Днепропетровскую область
11:52 2833
Армянская разведка бьет тревогу: иностранная спецслужба вмешивается в выборы
Армянская разведка бьет тревогу: иностранная спецслужба вмешивается в выборы
12:05 2151
Нефть подскочила. Нефть отскочила
Нефть подскочила. Нефть отскочила что происходит?; все еще актуально
03:48 7882

ЭТО ВАЖНО

Европа назвала «единственного победителя» войны на Ближнем Востоке
Европа назвала «единственного победителя» войны на Ближнем Востоке
14:13 97
Граждане Азербайджана вернулись на родину из ОАЭ
Граждане Азербайджана вернулись на родину из ОАЭ обновлено 14:13
14:13 1205
Пожар справа, пожар слева… А впереди – коридор
Пожар справа, пожар слева… А впереди – коридор главная тема
12:10 3125
Тактика Ирана: пересидеть Израиль и США
Тактика Ирана: пересидеть Израиль и США Reuters
13:49 671
Лидер турецких националистов об обстреле Ираном Турции
Лидер турецких националистов об обстреле Ираном Турции
13:09 1365
Ильхам Алиев подписал исторический закон по Нахчывану
Ильхам Алиев подписал исторический закон по Нахчывану
12:50 2526
США поставят HIMARS на Тайвань
США поставят HIMARS на Тайвань
12:40 668
Иран хочет «преподать жесткий урок» США и Израилю
Иран хочет «преподать жесткий урок» США и Израилю
12:35 1722
Украина почти освободила Днепропетровскую область
Украина почти освободила Днепропетровскую область
11:52 2833
Армянская разведка бьет тревогу: иностранная спецслужба вмешивается в выборы
Армянская разведка бьет тревогу: иностранная спецслужба вмешивается в выборы
12:05 2151
Нефть подскочила. Нефть отскочила
Нефть подскочила. Нефть отскочила что происходит?; все еще актуально
03:48 7882
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться