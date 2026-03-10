В Армении решили арестовать брата Саргсяна

Антикоррупционный суд Армении принял решение об аресте Александра Саргсяна, брата экс-президента Армении Сержа Саргсяна. Эту информацию подтвердила армянским СМИ пресс-секретарь Антикоррупционного суда Армине Новрузян.
По словам Новрузян, 24 февраля следственный орган подал ходатайство об аресте Александра Саргсяна. Судья Саргис Петросян удовлетворил ходатайство.
«…В случае обнаружения Александра Саргсяна и нахождения его под юрисдикцией Республики Армения вопрос о его аресте будет вновь рассмотрен судом», — говорится в сообщении суда.
Александр Саргсян обвиняется в совершении особо крупных хищений.