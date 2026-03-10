США уступили Индии: российская нефть возвращается

После нескольких месяцев давления на Индию с требованием отказаться от закупок российской нефти США разрешили Нью-Дели продолжать покупки, что «срывает» цель президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на фоне перекрытия Ормузского пролива в результате американско-израильской операции против Ирана, пишет CNN.

На прошлой неделе американцы предоставили Индии месячное исключение для закупки российской нефти, загруженной на суда до 5 марта, что, по оценкам аналитиков, может обеспечить стране 20–30 млн баррелей сырья. FT отмечает, что это решение принесет «немедленное, но весьма ограниченное» облегчение индийским нефтеперерабатывающим заводам, столкнувшимся с дефицитом поставок с Ближнего Востока, на долю которого приходится почти половина импорта сырой нефти в страну.

«Это временное отступление от правил – краткосрочный тактический шаг, призванный предотвратить сбои и успокоить рынки, а не изменение политики или существенное увеличение предложения на мировом рынке», – отметил глава отдела исследований нефтяных рынков Азии и Ближнего Востока в S&P Global Премасиш Дас.

После начала операции США и Израиля 28 февраля суда, задействованные в торговле нефтью и СПГ, оказались под угрозой ударов со стороны Ирана. На прошлой неделе Объединенный морской информационный центр (JMIC) сообщил о фактически полной остановке движения по Ормузскому проливу, через который ежедневно проходило чуть более 14 млн баррелей нефти. По данным Sky News, за неделю пролив пересекли лишь 14 судов, тогда как до конфликта ежедневно проходило 50–60 танкеров. При этом Иран отрицает, что перекрывал пролив.