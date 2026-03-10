USD 1.7000
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

«Топливная лихорадка» в Азии

13:33

Страны Азии вводят экстренные меры по экономии топлива на фоне резкого роста мировых цен на нефть. 

Премьер-министр Таиланда распорядился, чтобы госведомства и компании с госучастием перевели сотрудников, не занятых в работе с населением, на удаленный режим.

Кроме того, приостановлены зарубежные командировки, тренинги и учебные поездки чиновников. Правительство уже заморозило цену на дизельное топливо на уровне около 29,94 бата (примерно 0,94 доллара) за литр на 15 дней за счет Фонда нефтяного топлива, а также приостановило экспорт топлива для сохранения запасов.

Во Вьетнаме Министерство промышленности и торговли обратилось к бизнесу и гражданам с призывом максимально использовать удаленную работу, чтобы сократить поездки и потребление топлива. Ведомство также рекомендовало ограничивать использование личного транспорта, отдавать предпочтение карпулингу, общественному транспорту, велосипедам для коротких поездок и правильно обслуживать автомобили. Цены на бензин и дизель в стране уже выросли на 21–56 % с начала конфликта, достигнув максимумов с 2022 года. У АЗС образовались длинные очереди — водители и мотоциклисты спешат заправиться.

На Филиппинах ввели временную четырехдневную рабочую неделю для госучреждений.

Пакистан на две недели закрывает школы и переводит значительную часть госсектора на удаленную работу в целях экономии топлива.

Европа назвала «единственного победителя» войны на Ближнем Востоке
Европа назвала «единственного победителя» войны на Ближнем Востоке
14:13
Граждане Азербайджана вернулись на родину из ОАЭ
Граждане Азербайджана вернулись на родину из ОАЭ обновлено 14:13
14:13
Пожар справа, пожар слева… А впереди – коридор
Пожар справа, пожар слева… А впереди – коридор главная тема
12:10
Тактика Ирана: пересидеть Израиль и США
Тактика Ирана: пересидеть Израиль и США Reuters
13:49
Лидер турецких националистов об обстреле Ираном Турции
Лидер турецких националистов об обстреле Ираном Турции
13:09
Ильхам Алиев подписал исторический закон по Нахчывану
Ильхам Алиев подписал исторический закон по Нахчывану
12:50
США поставят HIMARS на Тайвань
США поставят HIMARS на Тайвань
12:40
Иран хочет «преподать жесткий урок» США и Израилю
Иран хочет «преподать жесткий урок» США и Израилю
12:35
Украина почти освободила Днепропетровскую область
Украина почти освободила Днепропетровскую область
11:52
Армянская разведка бьет тревогу: иностранная спецслужба вмешивается в выборы
Армянская разведка бьет тревогу: иностранная спецслужба вмешивается в выборы
12:05
Нефть подскочила. Нефть отскочила
Нефть подскочила. Нефть отскочила что происходит?; все еще актуально
03:48

