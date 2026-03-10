«Топливная лихорадка» в Азии

Премьер-министр Таиланда распорядился, чтобы госведомства и компании с госучастием перевели сотрудников, не занятых в работе с населением, на удаленный режим.

Кроме того, приостановлены зарубежные командировки, тренинги и учебные поездки чиновников. Правительство уже заморозило цену на дизельное топливо на уровне около 29,94 бата (примерно 0,94 доллара) за литр на 15 дней за счет Фонда нефтяного топлива, а также приостановило экспорт топлива для сохранения запасов.

Во Вьетнаме Министерство промышленности и торговли обратилось к бизнесу и гражданам с призывом максимально использовать удаленную работу, чтобы сократить поездки и потребление топлива. Ведомство также рекомендовало ограничивать использование личного транспорта, отдавать предпочтение карпулингу, общественному транспорту, велосипедам для коротких поездок и правильно обслуживать автомобили. Цены на бензин и дизель в стране уже выросли на 21–56 % с начала конфликта, достигнув максимумов с 2022 года. У АЗС образовались длинные очереди — водители и мотоциклисты спешат заправиться.

На Филиппинах ввели временную четырехдневную рабочую неделю для госучреждений.

Пакистан на две недели закрывает школы и переводит значительную часть госсектора на удаленную работу в целях экономии топлива.