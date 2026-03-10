Еще один военный корабль держит курс на Кипр

Ранее Британия объявила о решении развернуть эсминец HMS Dragon в районе Кипра.

Великобритания готовит второй военный корабль Королевского флота для развертывания в восточной части Средиземного моря. Об этом сообщает Sky News.

Теперь Министерство обороны страны объявило, что направляет в Средиземное море десантный корабль RFA Lyme Bay.

«В рамках осмотрительного планирования мы приняли решение привести RFA Lyme Bay в состояние повышенной готовности в качестве меры предосторожности, если он понадобится для помощи в выполнении морских задач в Восточном Средиземноморье», – заявил представитель министерства.

RFA Lyme Bay – десантный корабль, оборудованный для использования в качестве авиационной платформы. Его часто используют для гуманитарных миссий, например, эвакуации населения, и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Великобритания усилила свое военное присутствие у берегов Кипра после того, как 2 марта Министерство обороны страны подтвердило, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Акротири на острове подверглась двум атакам иранских дронов.

Из-за инцидента с дронами Греция объявила об отправке двух фрегатов и четырех истребителей F-16 на Кипр.

В знак солидарности с Кипром несколько европейских стран усилили свое военное присутствие в регионе, в частности, Франция развернула три своих крупнейших военных корабля.

Турция отправила шесть истребителей F-16 на территорию Турецкой Республики Северного Кипра.