Еще один военный корабль держит курс на Кипр

Великобритания готовит второй военный корабль Королевского флота для развертывания в восточной части Средиземного моря. Об этом сообщает Sky News.

Ранее Британия объявила о решении развернуть эсминец HMS Dragon в районе Кипра.

Теперь Министерство обороны страны объявило, что направляет в Средиземное море десантный корабль RFA Lyme Bay.

«В рамках осмотрительного планирования мы приняли решение привести RFA Lyme Bay в состояние повышенной готовности в качестве меры предосторожности, если он понадобится для помощи в выполнении морских задач в Восточном Средиземноморье», – заявил представитель министерства.

RFA Lyme Bay – десантный корабль, оборудованный для использования в качестве авиационной платформы. Его часто используют для гуманитарных миссий, например, эвакуации населения, и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Великобритания усилила свое военное присутствие у берегов Кипра после того, как 2 марта Министерство обороны страны подтвердило, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Акротири на острове подверглась двум атакам иранских дронов.

Из-за инцидента с дронами Греция объявила об отправке двух фрегатов и четырех истребителей F-16 на Кипр.

В знак солидарности с Кипром несколько европейских стран усилили свое военное присутствие в регионе, в частности, Франция развернула три своих крупнейших военных корабля.

Турция отправила шесть истребителей F-16 на территорию Турецкой Республики Северного Кипра.

Европа назвала «единственного победителя» войны на Ближнем Востоке
Европа назвала «единственного победителя» войны на Ближнем Востоке
Граждане Азербайджана вернулись на родину из ОАЭ
Граждане Азербайджана вернулись на родину из ОАЭ обновлено 14:13
Пожар справа, пожар слева… А впереди – коридор
Пожар справа, пожар слева… А впереди – коридор главная тема
Тактика Ирана: пересидеть Израиль и США
Тактика Ирана: пересидеть Израиль и США Reuters
Лидер турецких националистов об обстреле Ираном Турции
Лидер турецких националистов об обстреле Ираном Турции
Ильхам Алиев подписал исторический закон по Нахчывану
Ильхам Алиев подписал исторический закон по Нахчывану
США поставят HIMARS на Тайвань
США поставят HIMARS на Тайвань
Иран хочет «преподать жесткий урок» США и Израилю
Иран хочет «преподать жесткий урок» США и Израилю
Украина почти освободила Днепропетровскую область
Украина почти освободила Днепропетровскую область
Армянская разведка бьет тревогу: иностранная спецслужба вмешивается в выборы
Армянская разведка бьет тревогу: иностранная спецслужба вмешивается в выборы
Нефть подскочила. Нефть отскочила
Нефть подскочила. Нефть отскочила что происходит?; все еще актуально
