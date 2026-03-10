Тактика Ирана: пересидеть Израиль и США

Иран стремится «пережить» давление США и Израиля, превращая конфликт в «жестокое соревнование на выносливость», отмечает Reuters в своем аналитическом материале.

Несмотря на удары США и Израиля и гибель иранских ключевых фигур, Корпус стражей исламской революции (КСИР) сохраняет жесткий контроль над ситуацией: руководит боевыми операциями, реализует заранее спланированные стратегии и определяет цели конфликта. «Для них это экзистенциальная борьба. Это полномасштабная война. Они считают, что на кону само их выживание. Они готовы обрушить храм на головы всех. Они как кровоточащее животное – раненое, но от этого более опасное, чем когда-либо», – отмечают эксперты агентства.

Именно такой настрой лежит в основе ударов Ирана по странам Персидского залива, направленных на энергетические центры от Катара до Саудовской Аравии, с целью нанести максимальный экономический ущерб и создать дополнительные издержки для соседей, Европы и США. Тегеран рассчитывает, что рост цен на энергоносители и финансовые трудности западных экономик заставят Соединенные Штаты пересмотреть свои действия.

Первые признаки уже заметны: цены на нефть резко растут, стоимость бензина увеличивается, а внутриполитическая напряженность в Вашингтоне усиливается на фоне приближения промежуточных выборов в ноябре.

Эксперты полагают, что под этим давлением американский президент Дональд Трамп может попытаться объявить о победе, ссылаясь на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи, уничтожение значительной части ядерного и ракетного потенциала страны и поражение ключевой военной инфраструктуры.

Для Тегерана же достаточным считается само «выживание»: даже при разрушении значительной части стратегических объектов руководство страны сможет заявить о триумфе, доказав способность противостоять одной из крупнейших военных армад в истории.