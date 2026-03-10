USD 1.7000
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Генерала Каани хотят подставить под удар?

13:51

Командующего силами «Кудс» в составе КСИР Исмаила Каани хотят заставить представить публике, чтобы ликвидировать его, утверждает Ближневосточный центр цифровой журналистики.

Отмечается, что обвинения в адрес Каани в том, что он является шпионом, помогшим ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи, а также неофициальные сообщения об его аресте и казни являются частью кампании, нацеленной на то, чтобы заставить иранские власти показать его публике и воспользоваться моментом для его ликвидации.

На днях газета Daily Mail со ссылкой на непотвержденные сообщения сообщала о том, что Каани тайно казнен по обвинению в шпионаже в пользу Израиля.

Генерал Каани, известный как «человек с девятью жизнями», завоевал репутацию благодаря тому, что многократно избегал атак, в которых погибли окружающие его люди. Он возглавил силы «Кудс» КСИР в январе 2020 года после ликвидации его предшественника Касема Сулеймани Соединенными Штатами. Силы «Кудс» — это иностранное подразделение КСИР, ответственное за создание, вооружение и координацию «Оси сопротивления» на Ближнем Востоке.

Во время руководства Каани многие влиятельные фигуры этой сети были убиты. В их числе лидер «Хезболлы» Хасан Насралла, ликвидированный в результате израильского удара в Ливане, и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, убитый в Тегеране. По слухам в интернете, Каани мог предоставить информацию, позволившую провести операцию по устранению Хании. Сообщается, что вскоре после визита Каани к Хании в строго секретном месте в Тегеране Израиль взорвал это укрытие.

Десятки других высокопоставленных иранских командиров также были уничтожены в атаках по всему региону. Недавно совместная операция США и Израиля привела к убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи вместе с несколькими высокопоставленными фигурами режима. При этом Каани, отвечавший за управление региональной сетью прокси Ирана, выжил.

Подозрения в его адрес усиливаются: он якобы находился близко к нескольким ударам, в которых погибало руководство Ирана. По некоторым сообщениям, он покинул место взрыва, где погиб Хаменеи, всего за несколько минут до удара, что породило слухи о возможной передаче информации Израилю. Спекуляции также подпитываются утверждениями, что инсайдер, завербованный «Моссадом», якобы отправил видео с телом Хаменеи премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Ранее Израиль публиковал списки иранских и связанных с Ираном официальных лиц, подлежащих устранению. В последнем объявленном списке имя Каани отсутствовало. За последние два года несколько сообщений, основанных на неназванных источниках в сфере безопасности, указывали на то, что Каани был близок к участию во встречах или находился в местах, подвергавшихся смертельным ударам.

Во время 12-дневной войны между Ираном и Израилем его даже объявляли погибшим, прежде чем он неожиданно появился в Тегеране на публичном праздновании в июне 2025 года в гражданской одежде. Аналогично в октябре 2024 года его объявляли мертвым, затем якобы допросили, после чего он снова появился на иранском телевидении.

