USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
Новость дня
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Швеция арестовала россиянина с задержанного судна

13:52 251

Швеция арестовала российского капитана сухогрузного судна Caffa, которое было задержано возле города Треллеборга в прошлую пятницу. Об этом сообщает SVT.

Гражданин России арестован по подозрению в использовании поддельных документов.

Прокуратура подала ходатайство об аресте в суд города Истада.

«Мужчина подозревается в том, что он показал несколько подозрительных поддельных морских сертификатов, когда береговая охрана проводила обыск на судне», – говорится в заявлении.

Судно, задержанное Швецией 6 марта в водах Балтийского моря, плавало под фальшивым флагом и подозревалось в нарушении морского права и национального закона о безопасности судов из-за своей непригодности к плаванию.

Грузовое судно Caffa находится под санкциями Украины.

Как сообщалось, полиция Швеции сообщила одному члену экипажа подсанкционного грузового судна Caffa, которое задержала в Балтийском море, о подозрении.

Европа назвала «единственного победителя» войны на Ближнем Востоке
Европа назвала «единственного победителя» войны на Ближнем Востоке
14:13 128
Граждане Азербайджана вернулись на родину из ОАЭ
Граждане Азербайджана вернулись на родину из ОАЭ обновлено 14:13
14:13 1224
Пожар справа, пожар слева… А впереди – коридор
Пожар справа, пожар слева… А впереди – коридор главная тема
12:10 3132
Тактика Ирана: пересидеть Израиль и США
Тактика Ирана: пересидеть Израиль и США Reuters
13:49 688
Лидер турецких националистов об обстреле Ираном Турции
Лидер турецких националистов об обстреле Ираном Турции
13:09 1383
Ильхам Алиев подписал исторический закон по Нахчывану
Ильхам Алиев подписал исторический закон по Нахчывану
12:50 2547
США поставят HIMARS на Тайвань
США поставят HIMARS на Тайвань
12:40 674
Иран хочет «преподать жесткий урок» США и Израилю
Иран хочет «преподать жесткий урок» США и Израилю
12:35 1733
Украина почти освободила Днепропетровскую область
Украина почти освободила Днепропетровскую область
11:52 2846
Армянская разведка бьет тревогу: иностранная спецслужба вмешивается в выборы
Армянская разведка бьет тревогу: иностранная спецслужба вмешивается в выборы
12:05 2156
Нефть подскочила. Нефть отскочила
Нефть подскочила. Нефть отскочила что происходит?; все еще актуально
03:48 7883

ЭТО ВАЖНО

Европа назвала «единственного победителя» войны на Ближнем Востоке
Европа назвала «единственного победителя» войны на Ближнем Востоке
14:13 128
Граждане Азербайджана вернулись на родину из ОАЭ
Граждане Азербайджана вернулись на родину из ОАЭ обновлено 14:13
14:13 1224
Пожар справа, пожар слева… А впереди – коридор
Пожар справа, пожар слева… А впереди – коридор главная тема
12:10 3132
Тактика Ирана: пересидеть Израиль и США
Тактика Ирана: пересидеть Израиль и США Reuters
13:49 688
Лидер турецких националистов об обстреле Ираном Турции
Лидер турецких националистов об обстреле Ираном Турции
13:09 1383
Ильхам Алиев подписал исторический закон по Нахчывану
Ильхам Алиев подписал исторический закон по Нахчывану
12:50 2547
США поставят HIMARS на Тайвань
США поставят HIMARS на Тайвань
12:40 674
Иран хочет «преподать жесткий урок» США и Израилю
Иран хочет «преподать жесткий урок» США и Израилю
12:35 1733
Украина почти освободила Днепропетровскую область
Украина почти освободила Днепропетровскую область
11:52 2846
Армянская разведка бьет тревогу: иностранная спецслужба вмешивается в выборы
Армянская разведка бьет тревогу: иностранная спецслужба вмешивается в выборы
12:05 2156
Нефть подскочила. Нефть отскочила
Нефть подскочила. Нефть отскочила что происходит?; все еще актуально
03:48 7883
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться