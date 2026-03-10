Швеция арестовала россиянина с задержанного судна

Прокуратура подала ходатайство об аресте в суд города Истада.

Гражданин России арестован по подозрению в использовании поддельных документов.

Швеция арестовала российского капитана сухогрузного судна Caffa, которое было задержано возле города Треллеборга в прошлую пятницу. Об этом сообщает SVT.

«Мужчина подозревается в том, что он показал несколько подозрительных поддельных морских сертификатов, когда береговая охрана проводила обыск на судне», – говорится в заявлении.

Судно, задержанное Швецией 6 марта в водах Балтийского моря, плавало под фальшивым флагом и подозревалось в нарушении морского права и национального закона о безопасности судов из-за своей непригодности к плаванию.

Грузовое судно Caffa находится под санкциями Украины.

Как сообщалось, полиция Швеции сообщила одному члену экипажа подсанкционного грузового судна Caffa, которое задержала в Балтийском море, о подозрении.