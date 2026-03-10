USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Контратаки Украины могут сорвать планы России

ISW
13:59 400

Успешные контратаки украинских войск на южном фронте могут сорвать планы России по наступлению в весенне-летний период 2026 года. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Силы обороны Украины активизировали контратаки не только в районах Александровки и Гуляйполя, но и на западных участках Запорожской области.

«Эти контратаки создают тактические, оперативные и стратегические последствия, которые могут сорвать план наступательной кампании России на весну-лето 2026 года», – говорится в отчете.

Аналитики ISW указывают, что российское командование, вероятно, рассчитывало на постепенное продвижение своих войск в районе Гуляйполя с целью дополнить атаки вблизи Орехова и одновременно выйти к городу с востока и запада. Такой сценарий открывал бы путь для дальнейшего наступления на Запорожье.

Однако активные действия украинских войск осложнили ситуацию на южном направлении для российских сил. По данным экспертов, в начале марта российская армия сталкивается с куда более сложной боевой обстановкой, чем ожидалось в начале 2026 года.

Кроме того, контратаки на направлениях Александровки, Гуляйполя и других районов Запорожской области оказывают стратегическое влияние и на соседние участки фронта, демонстрируя ограниченность ресурсов и структуры российских сил в Украине.

