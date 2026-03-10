Трамп не просил Путина прекращать

Президент США Дональд Трамп не просил своего российского коллегу Владимира Путина прекращать боевые действия с Украиной в ходе вчерашнего телефонного разговора, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин «высоко оценивает посредничество США в украинском урегулировании, Россия признательна за это и заинтересована в продолжении переговоров».

Песков отказался комментировать информацию о передаче Россией разведданных Ирану. Также он заявил, что анонсированная тема снятия США части санкций с российской нефтепромышленности «детально не фигурировала» в ходе разговора.

Он также заявил, что Россия «в меру своих возможностей готова участвовать в урегулировании конфликта». По его словам, Путин «еще до эскалации ситуации предлагал услуги РФ для этого». При этом он не стал конкретизировать, в чем состоят предложения Москвы. По его словам, пока Путина нельзя назвать посредником в урегулировании ситуации.