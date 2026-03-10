Трамп не просил Путина прекращать

USD 1.7000
Президент США Дональд Трамп не просил своего российского коллегу Владимира Путина прекращать боевые действия с Украиной в ходе вчерашнего телефонного разговора, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин «высоко оценивает посредничество США в украинском урегулировании, Россия признательна за это и заинтересована в продолжении переговоров».

Песков отказался комментировать информацию о передаче Россией разведданных Ирану. Также он заявил, что анонсированная тема снятия США части санкций с российской нефтепромышленности «детально не фигурировала» в ходе разговора.

Он также заявил, что Россия «в меру своих возможностей готова участвовать в урегулировании конфликта». По его словам, Путин «еще до эскалации ситуации предлагал услуги РФ для этого». При этом он не стал конкретизировать, в чем состоят предложения Москвы. По его словам, пока Путина нельзя назвать посредником в урегулировании ситуации.

Пентагон анонсирует мощные удары по Ирану
Пентагон анонсирует мощные удары по Ирану обновлено 16:19
16:19 717
Жесткий ответ Ирана Трампу: Уничтоженным можешь оказаться ты сам
Жесткий ответ Ирана Трампу: Уничтоженным можешь оказаться ты сам обновлено 16:04
16:04 4197
«Он не сможет жить в мире»: Трамп о новом лидере Ирана
«Он не сможет жить в мире»: Трамп о новом лидере Ирана обновлено 15:55
15:55 2346
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса!
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса! наш комментарий
15:00 2047
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
15:45 1373
Левон Тер‑Петросян призывает всех объединиться вокруг прокремлевского олигарха
Левон Тер‑Петросян призывает всех объединиться вокруг прокремлевского олигарха
15:34 1276
Азербайджан заказал у Турции 40 прицелов ASELPOD для истребителей JF‑17
Азербайджан заказал у Турции 40 прицелов ASELPOD для истребителей JF‑17 фото
15:22 1166
Посольство Нидерландов в Иране переехало в Азербайджан
Посольство Нидерландов в Иране переехало в Азербайджан
15:08 872
Бомбят Тебриз и Шираз: аэропорт, офис губернатора, здание разведки…
Бомбят Тебриз и Шираз: аэропорт, офис губернатора, здание разведки… видео; фото; обновлено 16:14
16:14 3305
Трамп не просил Путина прекращать
Трамп не просил Путина прекращать
15:01 1429
Австралия направляет войска
Австралия направляет войска
14:33 2070

