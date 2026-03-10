USD 1.7000
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Ожидания Трампа

Одним из итогов проведения военной операции Израиля и США против Ирана станет присоединение многих стран к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем, считает президент США Дональд Трамп.

«Многие присоединятся к Авраамовым соглашениям», - сказал Трамп в интервью американской газете Politico.

По его мнению, одной из причин этого является то, что «теперь Иран уничтожен». Трамп считает, что позиция Тегерана «всегда была предметом опасений» в вопросе об упомянутых соглашениях.

Авраамовы соглашения были достигнуты Израилем и рядом арабских стран при посредничестве США в 2020-2021 годах. В 2020 году отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, Марокко и ОАЭ. В 2021 году об установлении дипломатических отношений с еврейским государством объявил Судан. До заключения этих соглашений у Израиля из арабских государств были установлены дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

