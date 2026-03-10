В Европе бьют тревогу: США ставят мир на грань хаоса

Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил о своей обеспокоенности текущей международной ситуацией, отметив, что действия Соединенных Штатов ставят под вопрос принципы основанного на правилах мирового порядка.

«(Обеспечения) прав и свобод нельзя добиться с помощью бомб. Их защищает только международное право… Мы должны избегать дальнейшей эскалации. Текущий ход событий угрожает Ближнему Востоку, Европе и другим территориям», – сказал он.

«Мы знаем новую реальность – реальность, в которой Россия нарушает мир, Китай подрывает торговлю, а Соединенные Штаты бросают вызов основанному на правилах международному порядку», – отметил председатель Евросовета.

Кошта также указал на необходимость возвращения всех сторон на Ближнем Востоке за стол переговоров.