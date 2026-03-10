Посольство Нидерландов в Иране переехало в Азербайджан

Посольство Нидерландов в Тегеране временно будет функционировать из Азербайджана. Об этом глава нидерландской дипмиссии в Иране Эмиль Де Бонт заявил журналистам после пересечения азербайджано-иранской границы через пограничный пункт пропуска «Астара».

«К сожалению, из-за ситуации с безопасностью мы решили временно приостановить нашу деятельность в Тегеране, переместив наше посольство сюда (в Азербайджан - ред.) по соображениям безопасности. Надеемся вскоре вернуться в Тегеран, когда ситуация станет более спокойной», - сказал дипломат.

Сегодня дипломаты посольств Нидерландов и Алжира в Иране эвакуированы в Азербайджан через пограничный пункт пропуска «Астара». В Азербайджан прибыли четыре сотрудника посольства Нидерландов, включая посла, и девять сотрудников посольства Алжира.

Дипломаты после прохождения необходимых процедур въехали на территорию Азербайджана.

Процесс включал проверку документов, регистрацию и выполнение других обязательных процедур, при этом на пограничном пункте были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасного перехода.