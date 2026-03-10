В иранском парламенте выступили против Моджтабы: это смешно...

У сына убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтабы нет должного опыта для работы на этой должности, заявил депутат иранского парламента Хамид Расаи.

«Разве может сын лидера стать его преемником? Это смешно... Лидер должен иметь опыт исполнительной работы...» - заявил Расаи.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит 28 февраля, в первый день совместной операции США и Израиля против исламской республики. Ночью 9 марта стало известно о назначении 56-летнего Моджтабы Хаменеи на пост нового верховного лидера. В Тегеране и других городах Ирана по этому случаю прошли торжественные церемонии.

Моджтаба Хаменеи – шиитский священнослужитель, известный тесными связями с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). По словам источников газеты, после гибели Али Хаменеи КСИР настаивал на назначении его сына.