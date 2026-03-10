USD 1.7000
В иранском парламенте выступили против Моджтабы: это смешно...

15:06 1997

У сына убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтабы нет должного опыта для работы на этой должности, заявил депутат иранского парламента Хамид Расаи.

«Разве может сын лидера стать его преемником? Это смешно... Лидер должен иметь опыт исполнительной работы...» - заявил Расаи.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит 28 февраля, в первый день совместной операции США и Израиля против исламской республики. Ночью 9 марта стало известно о назначении 56-летнего Моджтабы Хаменеи на пост нового верховного лидера. В Тегеране и других городах Ирана по этому случаю прошли торжественные церемонии.

Моджтаба Хаменеи – шиитский священнослужитель, известный тесными связями с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). По словам источников газеты, после гибели Али Хаменеи КСИР настаивал на назначении его сына.

Пентагон анонсирует мощные удары по Ирану
Пентагон анонсирует мощные удары по Ирану обновлено 16:19
16:19 726
Жесткий ответ Ирана Трампу: Уничтоженным можешь оказаться ты сам
Жесткий ответ Ирана Трампу: Уничтоженным можешь оказаться ты сам обновлено 16:04
16:04 4208
«Он не сможет жить в мире»: Трамп о новом лидере Ирана
«Он не сможет жить в мире»: Трамп о новом лидере Ирана обновлено 15:55
15:55 2352
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса!
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса! наш комментарий
15:00 2057
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
15:45 1388
Левон Тер‑Петросян призывает всех объединиться вокруг прокремлевского олигарха
Левон Тер‑Петросян призывает всех объединиться вокруг прокремлевского олигарха
15:34 1284
Азербайджан заказал у Турции 40 прицелов ASELPOD для истребителей JF‑17
Азербайджан заказал у Турции 40 прицелов ASELPOD для истребителей JF‑17 фото
15:22 1171
Посольство Нидерландов в Иране переехало в Азербайджан
Посольство Нидерландов в Иране переехало в Азербайджан
15:08 877
Бомбят Тебриз и Шираз: аэропорт, офис губернатора, здание разведки…
Бомбят Тебриз и Шираз: аэропорт, офис губернатора, здание разведки… видео; фото; обновлено 16:14
16:14 3314
Трамп не просил Путина прекращать
Трамп не просил Путина прекращать
15:01 1436
Австралия направляет войска
Австралия направляет войска
14:33 2075

