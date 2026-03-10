Парламент Венгрии блокирует деньги, оружие и поддержку Украины

Парламент Венгрии принял резолюцию, выражающую отказ от финансовой поддержки Украины и против ее вступления в Евросоюз, следует из данных голосования.

Документ получил поддержку 142 депутатов, против проголосовали 28, еще четверо воздержались.

Резолюция также призывает правительство отказаться от отправки денег и оружия Украине и не допустить вовлечения ни Венгрии, ни всего Евросоюза в военный конфликт.

9 марта глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что Европейскому союзу (ЕС) необходимо ускорить процесс принятия новых членов и расширять клуб из 27 стран. В своем выступлении Каллас, в частности, намекнула на Украину, Черногорию и другие государства-кандидаты, ожидающие вступления в объединение.

Ранее в Европарламенте критиковали премьер-министра Виктора Орбана, заявив, что своим отказом поддерживать Украину в конфликте с Россией он «подрывает» европейскую солидарность и «основополагающие принципы» ЕС.