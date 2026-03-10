USD 1.7000
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Жапаров уволил новоназначенного министра

15:15 893

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Урматбека Шамырканова от должности министра чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Урматбек Шамырканов был назначен министром чрезвычайных ситуаций 19 февраля 2026 года.

Другим указом главы государства исполняющим обязанности главы МЧС назначен Канатбек Чыныбаев.

Кандидатура Чыныбаева будет внесена на согласование в Жогорку Кенеш (парламент) для последующего назначения на должность министра чрезвычайных ситуаций страны.

Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов на своей странице в социальной сети пояснил причины освобождения Урматбека Шамырканова от должности главы МЧС. По его словам, решение связано с подозрениями в получении взятки в период, когда Шамырканов занимал должность заместителя министра.

Пентагон анонсирует мощные удары по Ирану
Пентагон анонсирует мощные удары по Ирану обновлено 16:19
16:19 734
Жесткий ответ Ирана Трампу: Уничтоженным можешь оказаться ты сам
Жесткий ответ Ирана Трампу: Уничтоженным можешь оказаться ты сам обновлено 16:04
16:04 4214
«Он не сможет жить в мире»: Трамп о новом лидере Ирана
«Он не сможет жить в мире»: Трамп о новом лидере Ирана обновлено 15:55
15:55 2354
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса!
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса! наш комментарий
15:00 2062
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
15:45 1396
Левон Тер‑Петросян призывает всех объединиться вокруг прокремлевского олигарха
Левон Тер‑Петросян призывает всех объединиться вокруг прокремлевского олигарха
15:34 1287
Азербайджан заказал у Турции 40 прицелов ASELPOD для истребителей JF‑17
Азербайджан заказал у Турции 40 прицелов ASELPOD для истребителей JF‑17 фото
15:22 1174
Посольство Нидерландов в Иране переехало в Азербайджан
Посольство Нидерландов в Иране переехало в Азербайджан
15:08 881
Бомбят Тебриз и Шираз: аэропорт, офис губернатора, здание разведки…
Бомбят Тебриз и Шираз: аэропорт, офис губернатора, здание разведки… видео; фото; обновлено 16:14
16:14 3319
Трамп не просил Путина прекращать
Трамп не просил Путина прекращать
15:01 1439
Австралия направляет войска
Австралия направляет войска
14:33 2075

