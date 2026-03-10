USD 1.7000
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Убившему мать подростку зачитали приговор

Инара Рафикгызы
15:22 866

Сумгаитский суд по тяжким преступлениям завершил судебное разбирательство по делу 16-летнего подростка, жителя Хачмазского района, обвиняемого в убийстве своей матери.

Как сообщает haqqin.az, инцидент произошел в июле прошлого года в Хачмазском районе. 43-летняя Кифаят Лятифова была убита в своем доме. По подозрению в убийстве был задержан ее сын А.Л.

Подросток признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. В своих показаниях он заявил, что до самого инцидента у него были хорошие отношения с матерью. В качестве причины, толкнувшей его на преступление, подросток назвал интимную переписку матери с незнакомцем в TikTok. Подросток нанес матери несколько ножевых ранений, убив ее.

При исследовании телефона подростка было обнаружено, что он переписывался с ChatGPT. В этих сообщениях обвиняемый спрашивал искусственный интеллект о методах и средствах убийства своей матери, о юридических последствиях планируемого преступления, а также о том, как ему следует дать показания следствию, чтобы получить смягчение приговора.

Отца и брата подростка в момент происшествия не было дома. После убийства он пошел к своей двоюродной сестре, которая живет по соседству, и сказал, что убил свою мать: «Я не помню, сколько раз я ее ударил, я сожалею обо всем, что сделал».

Мужчина, с которым, предположительно, мать подростка переписывалась в TikTok, дал показания в суде. Он заявил, что не знал эту женщину и что удалял все сообщения от чужих женщин из своей переписки, потому что был женат. «В разделе сообщений есть три смайлика для быстрых ответов — сердечко, смех и плач. Я однажды отправил на этот номер смайлик в виде сердечка. Другая сторона не представилась. Когда мне пришла повестка в прокуратуру по уголовному делу, я узнал, кто эта женщина, увидев новости в TikTok. Однако я не знал, какая связь между мной и смертью этой женщины», - дал показания мужчина.

Согласно вердикту суда, подростка приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительном учреждении общего режима.

Пентагон анонсирует мощные удары по Ирану
Пентагон анонсирует мощные удары по Ирану обновлено 16:19
16:19 735
Жесткий ответ Ирана Трампу: Уничтоженным можешь оказаться ты сам
Жесткий ответ Ирана Трампу: Уничтоженным можешь оказаться ты сам обновлено 16:04
16:04 4217
«Он не сможет жить в мире»: Трамп о новом лидере Ирана
«Он не сможет жить в мире»: Трамп о новом лидере Ирана обновлено 15:55
15:55 2355
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса!
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса! наш комментарий
15:00 2064
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
15:45 1401
Левон Тер‑Петросян призывает всех объединиться вокруг прокремлевского олигарха
Левон Тер‑Петросян призывает всех объединиться вокруг прокремлевского олигарха
15:34 1289
Азербайджан заказал у Турции 40 прицелов ASELPOD для истребителей JF‑17
Азербайджан заказал у Турции 40 прицелов ASELPOD для истребителей JF‑17 фото
15:22 1175
Посольство Нидерландов в Иране переехало в Азербайджан
Посольство Нидерландов в Иране переехало в Азербайджан
15:08 883
Бомбят Тебриз и Шираз: аэропорт, офис губернатора, здание разведки…
Бомбят Тебриз и Шираз: аэропорт, офис губернатора, здание разведки… видео; фото; обновлено 16:14
16:14 3320
Трамп не просил Путина прекращать
Трамп не просил Путина прекращать
15:01 1440
Австралия направляет войска
Австралия направляет войска
14:33 2077

