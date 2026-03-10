Убившему мать подростку зачитали приговор

Как сообщает haqqin.az, инцидент произошел в июле прошлого года в Хачмазском районе. 43-летняя Кифаят Лятифова была убита в своем доме. По подозрению в убийстве был задержан ее сын А.Л.

Подросток признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. В своих показаниях он заявил, что до самого инцидента у него были хорошие отношения с матерью. В качестве причины, толкнувшей его на преступление, подросток назвал интимную переписку матери с незнакомцем в TikTok. Подросток нанес матери несколько ножевых ранений, убив ее.

При исследовании телефона подростка было обнаружено, что он переписывался с ChatGPT. В этих сообщениях обвиняемый спрашивал искусственный интеллект о методах и средствах убийства своей матери, о юридических последствиях планируемого преступления, а также о том, как ему следует дать показания следствию, чтобы получить смягчение приговора.

Отца и брата подростка в момент происшествия не было дома. После убийства он пошел к своей двоюродной сестре, которая живет по соседству, и сказал, что убил свою мать: «Я не помню, сколько раз я ее ударил, я сожалею обо всем, что сделал».

Мужчина, с которым, предположительно, мать подростка переписывалась в TikTok, дал показания в суде. Он заявил, что не знал эту женщину и что удалял все сообщения от чужих женщин из своей переписки, потому что был женат. «В разделе сообщений есть три смайлика для быстрых ответов — сердечко, смех и плач. Я однажды отправил на этот номер смайлик в виде сердечка. Другая сторона не представилась. Когда мне пришла повестка в прокуратуру по уголовному делу, я узнал, кто эта женщина, увидев новости в TikTok. Однако я не знал, какая связь между мной и смертью этой женщины», - дал показания мужчина.

Согласно вердикту суда, подростка приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительном учреждении общего режима.