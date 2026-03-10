USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
Новость дня
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Азербайджан заказал у Турции 40 прицелов ASELPOD для истребителей JF‑17

фото
Отдел информации
15:22 1175

Азербайджан заказал у турецкой компании ASELSAN 40 единиц новейшей электрооптической прицельной системы ASELPOD, разработанной для боевых самолетов. Об этом говорится в опубликованном Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI) отчете о мировой торговле вооружениями за 2025 год.

Количество заказанных Азербайджаном систем ASELPOD соответствует числу истребителей JF‑17 Thunder Block III поколения 4+, заказанных у Пакистана. Ранее турецкие источники уже сообщали, что эти самолеты будут оснащены системой ASELPOD.

Напомним, Азербайджан приобретет у Пакистана в общей сложности 40 истребителей JF‑17 Thunder Block III. Известно, что первая партия была поставлена Военно‑воздушным силам страны осенью прошлого года. Общая стоимость контракта составляет 4,6 миллиарда долларов, включая поставку ракет для истребителей, подготовку пилотов, техническое обслуживание и поставку запчастей.

Система ASELPOD оснащена камерами, обеспечивающими высокоточное изображение, лазерными дальномерами и целеуказателями. Система позволяет обнаруживать и сопровождать цели на больших расстояниях, нанося по ним точные удары. ASELPOD может интегрироваться не только с JF‑17, но и с истребителями F‑16, а также с рядом беспилотных летательных аппаратов. Пакистан уже импортирует эти системы и интегрировал их на свои JF‑17.

Пентагон анонсирует мощные удары по Ирану
Пентагон анонсирует мощные удары по Ирану обновлено 16:19
16:19 738
Жесткий ответ Ирана Трампу: Уничтоженным можешь оказаться ты сам
Жесткий ответ Ирана Трампу: Уничтоженным можешь оказаться ты сам обновлено 16:04
16:04 4220
«Он не сможет жить в мире»: Трамп о новом лидере Ирана
«Он не сможет жить в мире»: Трамп о новом лидере Ирана обновлено 15:55
15:55 2356
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса!
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса! наш комментарий
15:00 2064
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
15:45 1405
Левон Тер‑Петросян призывает всех объединиться вокруг прокремлевского олигарха
Левон Тер‑Петросян призывает всех объединиться вокруг прокремлевского олигарха
15:34 1290
Азербайджан заказал у Турции 40 прицелов ASELPOD для истребителей JF‑17
Азербайджан заказал у Турции 40 прицелов ASELPOD для истребителей JF‑17 фото
15:22 1176
Посольство Нидерландов в Иране переехало в Азербайджан
Посольство Нидерландов в Иране переехало в Азербайджан
15:08 884
Бомбят Тебриз и Шираз: аэропорт, офис губернатора, здание разведки…
Бомбят Тебриз и Шираз: аэропорт, офис губернатора, здание разведки… видео; фото; обновлено 16:14
16:14 3322
Трамп не просил Путина прекращать
Трамп не просил Путина прекращать
15:01 1441
Австралия направляет войска
Австралия направляет войска
14:33 2079

ЭТО ВАЖНО

Пентагон анонсирует мощные удары по Ирану
Пентагон анонсирует мощные удары по Ирану обновлено 16:19
16:19 738
Жесткий ответ Ирана Трампу: Уничтоженным можешь оказаться ты сам
Жесткий ответ Ирана Трампу: Уничтоженным можешь оказаться ты сам обновлено 16:04
16:04 4220
«Он не сможет жить в мире»: Трамп о новом лидере Ирана
«Он не сможет жить в мире»: Трамп о новом лидере Ирана обновлено 15:55
15:55 2356
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса!
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса! наш комментарий
15:00 2064
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
15:45 1405
Левон Тер‑Петросян призывает всех объединиться вокруг прокремлевского олигарха
Левон Тер‑Петросян призывает всех объединиться вокруг прокремлевского олигарха
15:34 1290
Азербайджан заказал у Турции 40 прицелов ASELPOD для истребителей JF‑17
Азербайджан заказал у Турции 40 прицелов ASELPOD для истребителей JF‑17 фото
15:22 1176
Посольство Нидерландов в Иране переехало в Азербайджан
Посольство Нидерландов в Иране переехало в Азербайджан
15:08 884
Бомбят Тебриз и Шираз: аэропорт, офис губернатора, здание разведки…
Бомбят Тебриз и Шираз: аэропорт, офис губернатора, здание разведки… видео; фото; обновлено 16:14
16:14 3322
Трамп не просил Путина прекращать
Трамп не просил Путина прекращать
15:01 1441
Австралия направляет войска
Австралия направляет войска
14:33 2079
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться