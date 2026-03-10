Азербайджан заказал у Турции 40 прицелов ASELPOD для истребителей JF‑17

Азербайджан заказал у турецкой компании ASELSAN 40 единиц новейшей электрооптической прицельной системы ASELPOD, разработанной для боевых самолетов. Об этом говорится в опубликованном Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI) отчете о мировой торговле вооружениями за 2025 год.

Количество заказанных Азербайджаном систем ASELPOD соответствует числу истребителей JF‑17 Thunder Block III поколения 4+, заказанных у Пакистана. Ранее турецкие источники уже сообщали, что эти самолеты будут оснащены системой ASELPOD.

Напомним, Азербайджан приобретет у Пакистана в общей сложности 40 истребителей JF‑17 Thunder Block III. Известно, что первая партия была поставлена Военно‑воздушным силам страны осенью прошлого года. Общая стоимость контракта составляет 4,6 миллиарда долларов, включая поставку ракет для истребителей, подготовку пилотов, техническое обслуживание и поставку запчастей.

Система ASELPOD оснащена камерами, обеспечивающими высокоточное изображение, лазерными дальномерами и целеуказателями. Система позволяет обнаруживать и сопровождать цели на больших расстояниях, нанося по ним точные удары. ASELPOD может интегрироваться не только с JF‑17, но и с истребителями F‑16, а также с рядом беспилотных летательных аппаратов. Пакистан уже импортирует эти системы и интегрировал их на свои JF‑17.