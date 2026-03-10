Саудовская Аравия утроила прокачку нефти на Красном море

Саудовская Аравия резко увеличила прокачку нефти почти втрое по трубопроводу к порту Янбу на Красном море. Об этом сообщают саудовские СМИ.

East-West Pipeline мощностью до 5 млн баррелей в сутки и длиной около 1200 км проходит от основных нефтяных месторождений на востоке полуострова к западному побережью.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия начала сокращать добычу на фоне заполнения своих резервуаров. Reuters со ссылкой на два источника сообщает, что Saudi Aramco уменьшила добычу на двух месторождениях после перекрытия Ормузского пролива.

Страна добывает около 10 млн баррелей в день и экспортирует примерно 7 млн. Часть поставок перенаправлена в порт Янбу в Красном море, но пропускная способность трубопровода не позволяет компенсировать все экспортные объемы, поясняет Bloomberg.