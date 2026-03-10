Левон Тер‑Петросян призывает всех объединиться вокруг прокремлевского олигарха

На фоне того, что пророссийская оппозиция в Армении рассматривает возможность объединения трех разных лагерей и прихода к власти по сценарию «Гюмри‑2» на парламентских выборах в июне, бывший президент страны Левон Тер‑Петросян призвал всех сплотиться вокруг пророссийского олигарха Самвела Карапетяна. По его словам, «единственной силой, способной объединить расколотую оппозицию», является лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян. Оценивая ситуацию в оппозиции, глава Армянского национального конгресса заявил, что многомесячные переговоры между оппозиционными партиями не привели ни к какому соглашению.

«В конечном счете нужно понимать, что объединение оппозиции — это не политический вопрос, а вопрос спасения нации. Будучи самодостаточной и состоявшейся личностью, Карапетян способен решить эту проблему», — считает Тер‑Петросян.

АНК, к слову, также объявил о своем участии в парламентских выборах. Кандидатом партии на пост премьер‑министра выдвинут Левон Зурабян.

Самвел Карапетян является кандидатом в премьер‑министры от партии «Сильная Армения». Однако предвыборный список партии возглавит его племянник Нарек Карапетян. Сам Самвел Карапетян не может быть кандидатом ни в премьер‑министры, ни в депутаты парламента, поскольку, помимо гражданства Армении, у него есть гражданство России и Кипра.

Сторонники олигарха заявляют, что для обхода этого конституционного ограничения они намерены победить на выборах, после чего назначить Нарека Карапетяна временным премьер‑министром или «координатором переходного периода». Он должен будет руководить процессом изменения Конституции и открыть путь для назначения Самвела Карапетяна премьер‑министром. В результате олигарх сможет занять пост главы правительства через несколько месяцев после выборов. Правящая партия «Гражданский договор» назвала этот план «абсурдным и антиконституционным», заявив, что он неосуществим.

По мнению некоторых наблюдателей, движение, возглавляемое Самвелом Карапетяном, фактически выполняет свою часть плана по возвращению к власти другого бывшего президента — Роберта Кочаряна при поддержке России. Ни Кочарян, ни другие экс‑президенты сейчас не обладают общественной поддержкой, достаточной для победы на выборах. Поэтому кремлевские политтехнологи могут рассчитывать на то, что электорат проголосует за партию Карапетяна — нового лица в политике, «благотворителя и успешного бизнесмена, обещающего экономическое благополучие».

После этого при участии других пророссийских сил в парламенте может быть сформирована правящая коалиция, которая выдвинет Кочаряна на пост премьер‑министра. Тот факт, что вокруг Самвела Карапетяна собрались многие бывшие соратники Кочаряна, усиливает такие предположения. Например, один из ключевых членов команды Кочаряна Арам Вардеваян сейчас работает в команде Карапетяна.

Руководитель движения и родственник олигарха Нарек Карапетян заявил, что Самвел Карапетян «готов идти до конца» как кандидат на пост премьер‑министра. Он подтвердил контакты с Тер‑Петросяном, но заявил, что не знаком лично с Робертом Кочаряном и «никогда с ним не встречался».

Из интервью Нарека Карапетяна армянской службе «Радио Свобода» следует, что Самвел Карапетян пока не собирается отказываться от российских и кипрских паспортов. Свое решение он может изменить, если партия победит на выборах.

Напомним, политические силы, возглавляемые Кочаряном, заявили о намерении участвовать в выборах, но пока не назвали своего кандидата на пост премьер‑министра. Партия другого экс‑президента, Сержа Саргсяна, еще не приняла решение об участии в выборах.