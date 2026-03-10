USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
Новость дня
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Левон Тер‑Петросян призывает всех объединиться вокруг прокремлевского олигарха

Отдел информации
15:34 1294

На фоне того, что пророссийская оппозиция в Армении рассматривает возможность объединения трех разных лагерей и прихода к власти по сценарию «Гюмри‑2» на парламентских выборах в июне, бывший президент страны Левон Тер‑Петросян призвал всех сплотиться вокруг пророссийского олигарха Самвела Карапетяна. По его словам, «единственной силой, способной объединить расколотую оппозицию», является лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян. Оценивая ситуацию в оппозиции, глава Армянского национального конгресса заявил, что многомесячные переговоры между оппозиционными партиями не привели ни к какому соглашению.

«В конечном счете нужно понимать, что объединение оппозиции — это не политический вопрос, а вопрос спасения нации. Будучи самодостаточной и состоявшейся личностью, Карапетян способен решить эту проблему», — считает Тер‑Петросян.

АНК, к слову, также объявил о своем участии в парламентских выборах. Кандидатом партии на пост премьер‑министра выдвинут Левон Зурабян.

Самвел Карапетян является кандидатом в премьер‑министры от партии «Сильная Армения». Однако предвыборный список партии возглавит его племянник Нарек Карапетян. Сам Самвел Карапетян не может быть кандидатом ни в премьер‑министры, ни в депутаты парламента, поскольку, помимо гражданства Армении, у него есть гражданство России и Кипра.

Сторонники олигарха заявляют, что для обхода этого конституционного ограничения они намерены победить на выборах, после чего назначить Нарека Карапетяна временным премьер‑министром или «координатором переходного периода». Он должен будет руководить процессом изменения Конституции и открыть путь для назначения Самвела Карапетяна премьер‑министром. В результате олигарх сможет занять пост главы правительства через несколько месяцев после выборов. Правящая партия «Гражданский договор» назвала этот план «абсурдным и антиконституционным», заявив, что он неосуществим.

По мнению некоторых наблюдателей, движение, возглавляемое Самвелом Карапетяном, фактически выполняет свою часть плана по возвращению к власти другого бывшего президента — Роберта Кочаряна при поддержке России. Ни Кочарян, ни другие экс‑президенты сейчас не обладают общественной поддержкой, достаточной для победы на выборах. Поэтому кремлевские политтехнологи могут рассчитывать на то, что электорат проголосует за партию Карапетяна — нового лица в политике, «благотворителя и успешного бизнесмена, обещающего экономическое благополучие».

После этого при участии других пророссийских сил в парламенте может быть сформирована правящая коалиция, которая выдвинет Кочаряна на пост премьер‑министра. Тот факт, что вокруг Самвела Карапетяна собрались многие бывшие соратники Кочаряна, усиливает такие предположения. Например, один из ключевых членов команды Кочаряна Арам Вардеваян сейчас работает в команде Карапетяна.

Руководитель движения и родственник олигарха Нарек Карапетян заявил, что Самвел Карапетян «готов идти до конца» как кандидат на пост премьер‑министра. Он подтвердил контакты с Тер‑Петросяном, но заявил, что не знаком лично с Робертом Кочаряном и «никогда с ним не встречался».

Из интервью Нарека Карапетяна армянской службе «Радио Свобода» следует, что Самвел Карапетян пока не собирается отказываться от российских и кипрских паспортов. Свое решение он может изменить, если партия победит на выборах.

Напомним, политические силы, возглавляемые Кочаряном, заявили о намерении участвовать в выборах, но пока не назвали своего кандидата на пост премьер‑министра. Партия другого экс‑президента, Сержа Саргсяна, еще не приняла решение об участии в выборах.

Пентагон анонсирует мощные удары по Ирану
Пентагон анонсирует мощные удары по Ирану обновлено 16:19
16:19 744
Жесткий ответ Ирана Трампу: Уничтоженным можешь оказаться ты сам
Жесткий ответ Ирана Трампу: Уничтоженным можешь оказаться ты сам обновлено 16:04
16:04 4226
«Он не сможет жить в мире»: Трамп о новом лидере Ирана
«Он не сможет жить в мире»: Трамп о новом лидере Ирана обновлено 15:55
15:55 2359
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса!
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса! наш комментарий
15:00 2064
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
15:45 1414
Левон Тер‑Петросян призывает всех объединиться вокруг прокремлевского олигарха
Левон Тер‑Петросян призывает всех объединиться вокруг прокремлевского олигарха
15:34 1295
Азербайджан заказал у Турции 40 прицелов ASELPOD для истребителей JF‑17
Азербайджан заказал у Турции 40 прицелов ASELPOD для истребителей JF‑17 фото
15:22 1179
Посольство Нидерландов в Иране переехало в Азербайджан
Посольство Нидерландов в Иране переехало в Азербайджан
15:08 884
Бомбят Тебриз и Шираз: аэропорт, офис губернатора, здание разведки…
Бомбят Тебриз и Шираз: аэропорт, офис губернатора, здание разведки… видео; фото; обновлено 16:14
16:14 3326
Трамп не просил Путина прекращать
Трамп не просил Путина прекращать
15:01 1446
Австралия направляет войска
Австралия направляет войска
14:33 2081

ЭТО ВАЖНО

Пентагон анонсирует мощные удары по Ирану
Пентагон анонсирует мощные удары по Ирану обновлено 16:19
16:19 744
Жесткий ответ Ирана Трампу: Уничтоженным можешь оказаться ты сам
Жесткий ответ Ирана Трампу: Уничтоженным можешь оказаться ты сам обновлено 16:04
16:04 4226
«Он не сможет жить в мире»: Трамп о новом лидере Ирана
«Он не сможет жить в мире»: Трамп о новом лидере Ирана обновлено 15:55
15:55 2359
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса!
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса! наш комментарий
15:00 2064
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
15:45 1414
Левон Тер‑Петросян призывает всех объединиться вокруг прокремлевского олигарха
Левон Тер‑Петросян призывает всех объединиться вокруг прокремлевского олигарха
15:34 1295
Азербайджан заказал у Турции 40 прицелов ASELPOD для истребителей JF‑17
Азербайджан заказал у Турции 40 прицелов ASELPOD для истребителей JF‑17 фото
15:22 1179
Посольство Нидерландов в Иране переехало в Азербайджан
Посольство Нидерландов в Иране переехало в Азербайджан
15:08 884
Бомбят Тебриз и Шираз: аэропорт, офис губернатора, здание разведки…
Бомбят Тебриз и Шираз: аэропорт, офис губернатора, здание разведки… видео; фото; обновлено 16:14
16:14 3326
Трамп не просил Путина прекращать
Трамп не просил Путина прекращать
15:01 1446
Австралия направляет войска
Австралия направляет войска
14:33 2081
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться