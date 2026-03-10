Рекордный объем нефти из РФ и Ирана скопился у берегов Китая

У берегов Китая скопились рекордные 40 млн баррелей санкционной нефти из России, Ирана и Венесуэлы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Эти запасы создают потенциальную подушку безопасности для частных нефтеперерабатывающих заводов страны на фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке, которая вызвала перебои с поставками сырья из стран Персидского залива.

Почти 40 млн баррелей нефти из Ирана, России и Венесуэлы находятся у побережья Китая. Это на более чем 17% больше, чем за неделю до начала иранской войны, подсчитал Kpler.

Около двух третей этого объема сосредоточено на танкерах, стоящих на якоре в Желтом море, остальное – в Южно-Китайском море.

Свыше трех четвертей танкеров у побережья Китая перевозят иранскую нефть. Однако трейдеры отмечают, что новых поставок не наблюдается на фоне эскалации ближневосточного конфликта.

Частные китайские нефтеперерабатывающие заводы, известные как «самовары», традиционно остаются крупнейшими потребителями иранской нефти. Других покупателей отпугнули санкции США.

Обычно иранская нефть продается с большими скидками, что позволяет китайским НПЗ повышать маржинальность переработки.