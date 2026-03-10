USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
Новость дня
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Рекордный объем нефти из РФ и Ирана скопился у берегов Китая

15:46 544

У берегов Китая скопились рекордные 40 млн баррелей санкционной нефти из России, Ирана и Венесуэлы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Эти запасы создают потенциальную подушку безопасности для частных нефтеперерабатывающих заводов страны на фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке, которая вызвала перебои с поставками сырья из стран Персидского залива.

Почти 40 млн баррелей нефти из Ирана, России и Венесуэлы находятся у побережья Китая. Это на более чем 17% больше, чем за неделю до начала иранской войны, подсчитал Kpler.

Около двух третей этого объема сосредоточено на танкерах, стоящих на якоре в Желтом море, остальное – в Южно-Китайском море.

Свыше трех четвертей танкеров у побережья Китая перевозят иранскую нефть. Однако трейдеры отмечают, что новых поставок не наблюдается на фоне эскалации ближневосточного конфликта.

Частные китайские нефтеперерабатывающие заводы, известные как «самовары», традиционно остаются крупнейшими потребителями иранской нефти. Других покупателей отпугнули санкции США.

Обычно иранская нефть продается с большими скидками, что позволяет китайским НПЗ повышать маржинальность переработки.

Пентагон анонсирует мощные удары по Ирану
Пентагон анонсирует мощные удары по Ирану обновлено 16:19
16:19 746
Жесткий ответ Ирана Трампу: Уничтоженным можешь оказаться ты сам
Жесткий ответ Ирана Трампу: Уничтоженным можешь оказаться ты сам обновлено 16:04
16:04 4228
«Он не сможет жить в мире»: Трамп о новом лидере Ирана
«Он не сможет жить в мире»: Трамп о новом лидере Ирана обновлено 15:55
15:55 2361
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса!
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса! наш комментарий
15:00 2067
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
15:45 1417
Левон Тер‑Петросян призывает всех объединиться вокруг прокремлевского олигарха
Левон Тер‑Петросян призывает всех объединиться вокруг прокремлевского олигарха
15:34 1296
Азербайджан заказал у Турции 40 прицелов ASELPOD для истребителей JF‑17
Азербайджан заказал у Турции 40 прицелов ASELPOD для истребителей JF‑17 фото
15:22 1182
Посольство Нидерландов в Иране переехало в Азербайджан
Посольство Нидерландов в Иране переехало в Азербайджан
15:08 885
Бомбят Тебриз и Шираз: аэропорт, офис губернатора, здание разведки…
Бомбят Тебриз и Шираз: аэропорт, офис губернатора, здание разведки… видео; фото; обновлено 16:14
16:14 3328
Трамп не просил Путина прекращать
Трамп не просил Путина прекращать
15:01 1448
Австралия направляет войска
Австралия направляет войска
14:33 2083

ЭТО ВАЖНО

Пентагон анонсирует мощные удары по Ирану
Пентагон анонсирует мощные удары по Ирану обновлено 16:19
16:19 746
Жесткий ответ Ирана Трампу: Уничтоженным можешь оказаться ты сам
Жесткий ответ Ирана Трампу: Уничтоженным можешь оказаться ты сам обновлено 16:04
16:04 4228
«Он не сможет жить в мире»: Трамп о новом лидере Ирана
«Он не сможет жить в мире»: Трамп о новом лидере Ирана обновлено 15:55
15:55 2361
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса!
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса! наш комментарий
15:00 2067
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
15:45 1417
Левон Тер‑Петросян призывает всех объединиться вокруг прокремлевского олигарха
Левон Тер‑Петросян призывает всех объединиться вокруг прокремлевского олигарха
15:34 1296
Азербайджан заказал у Турции 40 прицелов ASELPOD для истребителей JF‑17
Азербайджан заказал у Турции 40 прицелов ASELPOD для истребителей JF‑17 фото
15:22 1182
Посольство Нидерландов в Иране переехало в Азербайджан
Посольство Нидерландов в Иране переехало в Азербайджан
15:08 885
Бомбят Тебриз и Шираз: аэропорт, офис губернатора, здание разведки…
Бомбят Тебриз и Шираз: аэропорт, офис губернатора, здание разведки… видео; фото; обновлено 16:14
16:14 3328
Трамп не просил Путина прекращать
Трамп не просил Путина прекращать
15:01 1448
Австралия направляет войска
Австралия направляет войска
14:33 2083
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться