Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме

Абсолютное большинство грузинских азербайджанцев являются патриотами Грузии и «выступают против тех властных структур, которые возвращают методы 90-х», написал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook.

«Среди этнических азербайджанцев, как и среди этнических грузин, есть люди с негативными намерениями, но их процент одинаков. Если у части грузин наблюдается пророссийская позиция, то среди азербайджанцев к этому добавляется проиранская ориентация.

Разумеется, деятельность Иранского исламского университета и спецслужб Ирана требует внимательного контроля и при необходимости прекращения.

Тем не менее скоро наступит время, когда при активном участии наших азербайджанских сестер и братьев мы укрепим Грузию, восстановим согласие и единство в обществе. Мы также будем вести диалог с Баку и совместно откроем границу между Грузией и Азербайджаном для граждан обеих стран.

Мой главный принцип остается неизменным: национальный консенсус, интеграция и развитие, и ничто не может его нарушить», - сказал Саакашвили.