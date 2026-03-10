USD 1.7000
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме

15:45 1419

Абсолютное большинство грузинских азербайджанцев являются патриотами Грузии и «выступают против тех властных структур, которые возвращают методы 90-х», написал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook.

«Среди этнических азербайджанцев, как и среди этнических грузин, есть люди с негативными намерениями, но их процент одинаков. Если у части грузин наблюдается пророссийская позиция, то среди азербайджанцев к этому добавляется проиранская ориентация.

Разумеется, деятельность Иранского исламского университета и спецслужб Ирана требует внимательного контроля и при необходимости прекращения.

Тем не менее скоро наступит время, когда при активном участии наших азербайджанских сестер и братьев мы укрепим Грузию, восстановим согласие и единство в обществе. Мы также будем вести диалог с Баку и совместно откроем границу между Грузией и Азербайджаном для граждан обеих стран.

Мой главный принцип остается неизменным: национальный консенсус, интеграция и развитие, и ничто не может его нарушить», - сказал Саакашвили.

Пентагон анонсирует мощные удары по Ирану
Пентагон анонсирует мощные удары по Ирану обновлено 16:19
16:19 748
Жесткий ответ Ирана Трампу: Уничтоженным можешь оказаться ты сам
Жесткий ответ Ирана Трампу: Уничтоженным можешь оказаться ты сам обновлено 16:04
16:04 4229
«Он не сможет жить в мире»: Трамп о новом лидере Ирана
«Он не сможет жить в мире»: Трамп о новом лидере Ирана обновлено 15:55
15:55 2364
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса!
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса! наш комментарий
15:00 2067
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
15:45 1420
Левон Тер‑Петросян призывает всех объединиться вокруг прокремлевского олигарха
Левон Тер‑Петросян призывает всех объединиться вокруг прокремлевского олигарха
15:34 1299
Азербайджан заказал у Турции 40 прицелов ASELPOD для истребителей JF‑17
Азербайджан заказал у Турции 40 прицелов ASELPOD для истребителей JF‑17 фото
15:22 1183
Посольство Нидерландов в Иране переехало в Азербайджан
Посольство Нидерландов в Иране переехало в Азербайджан
15:08 885
Бомбят Тебриз и Шираз: аэропорт, офис губернатора, здание разведки…
Бомбят Тебриз и Шираз: аэропорт, офис губернатора, здание разведки… видео; фото; обновлено 16:14
16:14 3330
Трамп не просил Путина прекращать
Трамп не просил Путина прекращать
15:01 1450
Австралия направляет войска
Австралия направляет войска
14:33 2084

