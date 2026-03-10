Большой просчет Трампа: Украина предлагала США дроны-перехватчики

USD 1.7000
Более полугода назад США отвергли предложение Украины о поставках беспилотников, что стало «одним из крупнейших тактических просчетов» Вашингтона накануне войны на Ближнем Востоке, сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам собеседников, на закрытой части встречи американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского в августе прошлого года президент Украины предложил Соединенным Штатам дроны-перехватчики в знак укрепления отношений и благодарности за поддержку Киева. Украинская сторона подготовила презентацию по этому предложению, с которой ознакомился Axios. В ней отмечалось, что Иран «совершенствует конструкцию своего беспилотника «Шахед», предназначенного для односторонних атак».

В ходе презентации была представлена идея создания «центров борьбы с беспилотниками» в Турции, Иордании и странах Персидского залива, где расположены американские базы, для противодействия угрозе атак иранских дронов.

«Мы хотели построить «стены для беспилотников» и все необходимое, например, радар и так далее... На этой встрече... в августе Трамп попросил свою команду поработать над этим, но они ничего не сделали», – рассказал украинский чиновник.

Предложение оформлялось как деловое партнерство: Киев пообещал помочь в создании рабочих мест на производстве в США. В обмен на доступ к производству беспилотников и новым технологиям Украина предложила закупать американское оружие.

«Нашей проблемой были деньги. Наши ресурсы позволяли нам производить только 50% того, что мы можем производить. Поэтому мы хотели, чтобы США инвестировали оставшиеся 50% и получили долю в производстве», – пояснил украинский чиновник.

Пентагон анонсирует мощные удары по Ирану
Пентагон анонсирует мощные удары по Ирану обновлено 16:19
16:19 752
Жесткий ответ Ирана Трампу: Уничтоженным можешь оказаться ты сам
Жесткий ответ Ирана Трампу: Уничтоженным можешь оказаться ты сам обновлено 16:04
16:04 4233
«Он не сможет жить в мире»: Трамп о новом лидере Ирана
«Он не сможет жить в мире»: Трамп о новом лидере Ирана обновлено 15:55
15:55 2365
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса!
Мировая экономика замерла: в ожидании крупнейшего кризиса! наш комментарий
15:00 2067
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
15:45 1424
Левон Тер‑Петросян призывает всех объединиться вокруг прокремлевского олигарха
Левон Тер‑Петросян призывает всех объединиться вокруг прокремлевского олигарха
15:34 1302
Азербайджан заказал у Турции 40 прицелов ASELPOD для истребителей JF‑17
Азербайджан заказал у Турции 40 прицелов ASELPOD для истребителей JF‑17 фото
15:22 1185
Посольство Нидерландов в Иране переехало в Азербайджан
Посольство Нидерландов в Иране переехало в Азербайджан
15:08 889
Бомбят Тебриз и Шираз: аэропорт, офис губернатора, здание разведки…
Бомбят Тебриз и Шираз: аэропорт, офис губернатора, здание разведки… видео; фото; обновлено 16:14
16:14 3331
Трамп не просил Путина прекращать
Трамп не просил Путина прекращать
15:01 1453
Австралия направляет войска
Австралия направляет войска
14:33 2087

