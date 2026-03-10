Большой просчет Трампа: Украина предлагала США дроны-перехватчики

Более полугода назад США отвергли предложение Украины о поставках беспилотников, что стало «одним из крупнейших тактических просчетов» Вашингтона накануне войны на Ближнем Востоке, сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам собеседников, на закрытой части встречи американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского в августе прошлого года президент Украины предложил Соединенным Штатам дроны-перехватчики в знак укрепления отношений и благодарности за поддержку Киева. Украинская сторона подготовила презентацию по этому предложению, с которой ознакомился Axios. В ней отмечалось, что Иран «совершенствует конструкцию своего беспилотника «Шахед», предназначенного для односторонних атак».

В ходе презентации была представлена идея создания «центров борьбы с беспилотниками» в Турции, Иордании и странах Персидского залива, где расположены американские базы, для противодействия угрозе атак иранских дронов.

«Мы хотели построить «стены для беспилотников» и все необходимое, например, радар и так далее... На этой встрече... в августе Трамп попросил свою команду поработать над этим, но они ничего не сделали», – рассказал украинский чиновник.

Предложение оформлялось как деловое партнерство: Киев пообещал помочь в создании рабочих мест на производстве в США. В обмен на доступ к производству беспилотников и новым технологиям Украина предложила закупать американское оружие.

«Нашей проблемой были деньги. Наши ресурсы позволяли нам производить только 50% того, что мы можем производить. Поэтому мы хотели, чтобы США инвестировали оставшиеся 50% и получили долю в производстве», – пояснил украинский чиновник.