КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

«Атаки будут продолжаться»: министр Германии о войне США против Ирана

16:39

Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль выразил скептицизм по поводу скорого окончания войны в Иране, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, Соединенные Штаты продолжают сосредотачиваться на сокращении военного потенциала Ирана, который, как отметил министр, представляет угрозу для соседних стран и Европы.

«Я думаю, что эти атаки будут продолжаться до тех пор, пока эта цель не будет достигнута или пока иранская сторона не проявит серьезную готовность к переговорам», – сказал Вадефуль.

Белый дом оценивает продолжительность совместной с Израилем военной операции против Ирана в четыре–шесть недель. Президент США Дональд Трамп назвал срок четыре–пять недель, при этом 6 марта отметил, что война продолжится до достижения поставленных целей.

По его словам, решение о завершении операции будет приниматься совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Тегеран исключил возможность переговоров с США, ссылаясь на «очень горький опыт общения» с американской стороной. 

Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
18:04
Утвержден генплан Гянджи
Утвержден генплан Гянджи
18:17
Убили и командира «басиджей»
Убили и командира «басиджей»
18:17
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
17:54
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана
17:47
Будут ли американцы воевать за танкеры?
Будут ли американцы воевать за танкеры?
17:24
В России подготовили законопроект: армия будет «защищать» россиян за рубежом
В России подготовили законопроект: армия будет «защищать» россиян за рубежом
17:04
Атаки на ОАЭ: пострадали и азербайджанцы
Атаки на ОАЭ: пострадали и азербайджанцы
18:26
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
15:45
Пожар справа, пожар слева… А впереди – коридор
Пожар справа, пожар слева… А впереди – коридор
12:10
Пентагон о войне и раненом Хаменеи
Пентагон о войне и раненом Хаменеи
17:48

