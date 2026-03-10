«Атаки будут продолжаться»: министр Германии о войне США против Ирана

По его словам, Соединенные Штаты продолжают сосредотачиваться на сокращении военного потенциала Ирана, который, как отметил министр, представляет угрозу для соседних стран и Европы.

Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль выразил скептицизм по поводу скорого окончания войны в Иране, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Я думаю, что эти атаки будут продолжаться до тех пор, пока эта цель не будет достигнута или пока иранская сторона не проявит серьезную готовность к переговорам», – сказал Вадефуль.

Белый дом оценивает продолжительность совместной с Израилем военной операции против Ирана в четыре–шесть недель. Президент США Дональд Трамп назвал срок четыре–пять недель, при этом 6 марта отметил, что война продолжится до достижения поставленных целей.

По его словам, решение о завершении операции будет приниматься совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Тегеран исключил возможность переговоров с США, ссылаясь на «очень горький опыт общения» с американской стороной.