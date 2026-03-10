USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
Новость дня
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

В России подготовили законопроект: армия будет «защищать» россиян за рубежом

17:04 1751

Министерство обороны России подготовило законопроект, разрешающий «экстерриториальное использование формирований Вооруженных сил РФ для защиты граждан Российской Федерации». Документ, как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, одобрен правительственной комиссией для внесения на рассмотрение Госдумы.

В пояснительной записке, сообщает агентство, говорится, что «законопроект разработан в целях защиты прав граждан РФ в случае их ареста, удержания, уголовного и иного преследования во исполнение решений судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия Российской Федерации, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре Российской Федерации или резолюции Совета Безопасности ООН».

Решение об использовании Вооруженных сил РФ за пределами страны для этих целей, следует из проекта закона, будет принимать президент России.

В базе данных Госдумы законопроект на момент публикации новости размещен не был.

В апреле 2023 года в федеральный закон «О безопасности» был добавлен пункт, наделяющий президента РФ правом «принимать меры по защите Российской Федерации и ее граждан в случае принятия иностранными или международными организациями решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам РФ». Какие средства для этого можно использовать, в законе не прописано.

Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
18:04 281
Утвержден генплан Гянджи
Утвержден генплан Гянджи
18:17 159
Убили и командира «басиджей»
Убили и командира «басиджей»
18:17 267
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
17:54 649
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана фото; видео; обновлено 17:47
17:47 5360
Будут ли американцы воевать за танкеры?
Будут ли американцы воевать за танкеры?
17:24 699
В России подготовили законопроект: армия будет «защищать» россиян за рубежом
В России подготовили законопроект: армия будет «защищать» россиян за рубежом
17:04 1752
Атаки на ОАЭ: пострадали и азербайджанцы
Атаки на ОАЭ: пострадали и азербайджанцы видео; обновлено 18:26
18:26 6793
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
15:45 4337
Пожар справа, пожар слева… А впереди – коридор
Пожар справа, пожар слева… А впереди – коридор главная тема; все еще актуально
12:10 4684
Пентагон о войне и раненом Хаменеи
Пентагон о войне и раненом Хаменеи обновлено 17:48
17:48 4374

ЭТО ВАЖНО

Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
18:04 281
Утвержден генплан Гянджи
Утвержден генплан Гянджи
18:17 159
Убили и командира «басиджей»
Убили и командира «басиджей»
18:17 267
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
17:54 649
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана фото; видео; обновлено 17:47
17:47 5360
Будут ли американцы воевать за танкеры?
Будут ли американцы воевать за танкеры?
17:24 699
В России подготовили законопроект: армия будет «защищать» россиян за рубежом
В России подготовили законопроект: армия будет «защищать» россиян за рубежом
17:04 1752
Атаки на ОАЭ: пострадали и азербайджанцы
Атаки на ОАЭ: пострадали и азербайджанцы видео; обновлено 18:26
18:26 6793
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
15:45 4337
Пожар справа, пожар слева… А впереди – коридор
Пожар справа, пожар слева… А впереди – коридор главная тема; все еще актуально
12:10 4684
Пентагон о войне и раненом Хаменеи
Пентагон о войне и раненом Хаменеи обновлено 17:48
17:48 4374
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться