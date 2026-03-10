В России подготовили законопроект: армия будет «защищать» россиян за рубежом

Министерство обороны России подготовило законопроект, разрешающий «экстерриториальное использование формирований Вооруженных сил РФ для защиты граждан Российской Федерации». Документ, как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, одобрен правительственной комиссией для внесения на рассмотрение Госдумы.

В пояснительной записке, сообщает агентство, говорится, что «законопроект разработан в целях защиты прав граждан РФ в случае их ареста, удержания, уголовного и иного преследования во исполнение решений судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия Российской Федерации, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре Российской Федерации или резолюции Совета Безопасности ООН».

Решение об использовании Вооруженных сил РФ за пределами страны для этих целей, следует из проекта закона, будет принимать президент России.

В базе данных Госдумы законопроект на момент публикации новости размещен не был.

В апреле 2023 года в федеральный закон «О безопасности» был добавлен пункт, наделяющий президента РФ правом «принимать меры по защите Российской Федерации и ее граждан в случае принятия иностранными или международными организациями решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам РФ». Какие средства для этого можно использовать, в законе не прописано.