КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
Азербайджан избран членом Европейской комиссии по контролю за ящуром

17:12 507

Азербайджан был избран членом Европейской комиссии по контролю за ящуром (EuFMD). В рамках членства Азербайджан будет тесно сотрудничать с Комиссией в укреплении подготовки и контроля за ящуром и аналогичными трансграничными заболеваниями животных.

Азербайджан сможет воспользоваться широкой технической поддержкой и возможностями, предлагаемыми через программу EuFMD. Специалисты Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики будут участвовать в учебных программах в течение двух лет.

Отметим, что страны-члены могут получать технические консультации по всем вопросам контроля за ящуром и аналогичными трансграничными заболеваниями животных, а в чрезвычайных ситуациях им будет предоставляться помощь, включая координацию кризисов и поддержку в проведении ответных мероприятий.

18:04 283
18:17 161
18:17 271
17:54 651
17:47 5360
17:24 700
17:04 1753
18:26 6797
15:45 4339
12:10 4684
17:48 4377

