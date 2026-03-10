Азербайджан избран членом Европейской комиссии по контролю за ящуром

Азербайджан был избран членом Европейской комиссии по контролю за ящуром (EuFMD). В рамках членства Азербайджан будет тесно сотрудничать с Комиссией в укреплении подготовки и контроля за ящуром и аналогичными трансграничными заболеваниями животных.

Азербайджан сможет воспользоваться широкой технической поддержкой и возможностями, предлагаемыми через программу EuFMD. Специалисты Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики будут участвовать в учебных программах в течение двух лет.

Отметим, что страны-члены могут получать технические консультации по всем вопросам контроля за ящуром и аналогичными трансграничными заболеваниями животных, а в чрезвычайных ситуациях им будет предоставляться помощь, включая координацию кризисов и поддержку в проведении ответных мероприятий.