КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

«Крупная сделка»: саудиты покупают украинское оружие

17:20

Саудовская оборонная компания подписала соглашение о покупке произведенных в Украине ракет-перехватчиков, сообщает Kyiv Independent со ссылкой на источники в украинской оборонной промышленности.

Кроме того, две страны обсуждают более масштабное соглашение о поставках вооружений, которое может быть заключено уже на этой неделе.

Один из источников сообщил, что Эр-Рияд и Киев ведут переговоры о «крупной сделке», которая может быть завершена уже 11 марта, говорится в сообщении.

Согласно публикации, Саудовская Аравия и другие государства Персидского залива стремятся приобрести системы для противодействия баллистическим ракетам и иранским беспилотникам Shahed после недавних атак в регионе.

Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
Заседание Наблюдательного совета Инвестиционного холдинга
18:04
Утвержден генплан Гянджи
Утвержден генплан Гянджи
18:17
Убили и командира «басиджей»
Убили и командира «басиджей»
18:17
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
АФФА объявила: к чемпионату мира Азербайджан будет готовить Руй Жорже
17:54
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана
Израиль и США уничтожают офисы разведки Ирана фото; видео; обновлено 17:47
17:47
Будут ли американцы воевать за танкеры?
Будут ли американцы воевать за танкеры?
17:24
В России подготовили законопроект: армия будет «защищать» россиян за рубежом
В России подготовили законопроект: армия будет «защищать» россиян за рубежом
17:04
Атаки на ОАЭ: пострадали и азербайджанцы
Атаки на ОАЭ: пострадали и азербайджанцы видео; обновлено 18:26
18:26
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
Саакашвили обвинил азербайджанцев в проиранизме
15:45
Пожар справа, пожар слева… А впереди – коридор
Пожар справа, пожар слева… А впереди – коридор главная тема; все еще актуально
12:10
Пентагон о войне и раненом Хаменеи
Пентагон о войне и раненом Хаменеи обновлено 17:48
17:48

