«Крупная сделка»: саудиты покупают украинское оружие

Саудовская оборонная компания подписала соглашение о покупке произведенных в Украине ракет-перехватчиков, сообщает Kyiv Independent со ссылкой на источники в украинской оборонной промышленности.

Кроме того, две страны обсуждают более масштабное соглашение о поставках вооружений, которое может быть заключено уже на этой неделе.

Один из источников сообщил, что Эр-Рияд и Киев ведут переговоры о «крупной сделке», которая может быть завершена уже 11 марта, говорится в сообщении.

Согласно публикации, Саудовская Аравия и другие государства Персидского залива стремятся приобрести системы для противодействия баллистическим ракетам и иранским беспилотникам Shahed после недавних атак в регионе.